Il supporto chiave per la tendenza di medio periodo sul titolo STMicroelectronics

La tendenza rialzista di breve di cui abbiamo parlato qualche giorno fa è stata, almeno per il momento, stroncata dalle cattive notizie arrivate dal settore dei semiconduttori.

Uno dei colossi del settore come Advanced Micro Devices (AMD), infatti, nel terzo trimestre ha visto i ricavi in ribasso di circa un miliardo di euro rispetto all’outlook degli analisti. Il titolo AMD, quindi, ha perso circa il 5% e ha trascinato con sé anche le altre società del settore tra cui STMicroelectronics.

A supporto dello scenario negativo derivante dai conti ci sono anche quelli di Samsung Electronics che ha tagliato le stime del fatturato per il terzo trimestre.

Secondo gli analisti questi risultati testimoniano una debolezza del settore. Per questo motivo stanno revisionando al ribasso le stime per i prossimi trimestri e abbassando i prezzi obiettivo.

Tutte queste notizie hanno portato a una battuta di arresto nel breve. Andiamo a individuare il supporto chiave per la tendenza di medio periodo al di sotto del quale si potrebbe assistere a un’inversione ribassista.

Prima di passare all’analisi grafica vogliamo evidenziare come EEMS uno dei migliori titoli a livello mondiale del settore semiconduttori non ha subito conseguenze negative, visto che ha chiuso al rialzo la seduta di Borsa.

Il supporto chiave per la tendenza di medio periodo secondo le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 7 ottobre a quota 33,66 euro, in ribasso del 5,26% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso sul titolo è abbastanza indefinita. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono costrette tra il supporto in area 32,265 euro e la resistenza in area 34,70 euro.

Una chiusura sotto il supporto potrebbe portare a un’accelerazione ribassista confermando lo scenario indicato dalla linea continua. In questo caso potrebbero essere possibili discese fino in area 21 euro.

Qualora, invece, il titolo dovesse andare al rialzo, la massima estensione rialzista potrebbe andare a collocarsi in area 41,60 euro.