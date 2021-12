Ansia e stress è arrivato il momento di combatterli con questi semplici consigli e con un libro

Ansia è una parola che è entrata fin troppo nel vocabolario comune negli ultimi anni. Perfino i bambini hanno imparato a utilizzarla, contestualizzandola. Questo perché è sempre più sulla bocca degli adulti. Qualsiasi cosa sembra possa causare ansia. Non solo le più serie, ma, ormai, anche le più futili. È uno dei grandi problemi dei nostri giorni, accoppiato poi allo stress che provoca.

Molti sono i rimedi che possono aiutarci a gestire l’ansia, tra cui anche i libri. Tra i tanti segnaliamo l’opera di Marco Cattaneo, un ipnotista e maestro di meditazione. Infatti, nel suo libro “Basta Ansia!”, edito da Gotam, si possono trovare molti consigli in proposito. La sua esperienza sul campo, superiore a quindici anni, gli ha permesso di affrontare tantissime persone afflitte da questo comune problema. Non è uno psicoterapeuta, non è laureto in psicologia, ma è un uomo come tanti. Ha fatto un suo percorso personale per uscire da un problema di ansia e ora propone un aiuto a chi vuol seguirlo.

Il suo libro, uscito ad agosto 2021, non ha una ricetta. Offre consigli, ma non vende fumo. Innanzitutto spiega cosa sia l’ansia e cosa la provoca. Un’emozione per certi versi negativa che ci prende e ci porta cattivi pensieri. Non è una paura, semplicemente perché non riconducibile sempre a qualcosa di concreto. Sono due emozioni diversi, che possono però anche convergere e ritrovarsi nello stesso momento. Generalmente si ha ansia di un qualcosa che potrebbe accadere, esattamente come no. In pratica è una sorta di paura di una paura imprecisata.

Il respiro dell’ansioso

Dal respiro si possono capire molte cose. Ed è proprio dal respiro che parte la storia di Marco Cattaneo, che poi si dipanerà lungo un percorso di conoscenza personale. Questo non sarebbe mai stato contemplato se una persona non gli avesse fatto notare il suo stato d’ansia, semplicemente sentendolo respirare.

I consigli per provare a combatterla possono essere innumerevoli.

Tecnici come lo yoga o lo shiatsu. Massaggi particolari come visto in un pieno di benessere coccole e relax grazie a questo trattamento che tutti dovremmo provare. Tutto questo, però, non può prescindere da un percorso di ricerca personale che non sempre è possibile fare da soli. L’aiuto di uno psicoterapeuta o di un mental coach può essere molto utile e anche Cattaneo lo consiglia. Qualcuno che ci faccia guardare la realtà con altri occhi o semplicemente da un punto di vista differente. Illuminante, in tal senso, una fantastica scena con protagonista Robin Williams in L’attimo fuggente.

Ansia e stress è arrivato il momento di combatterli con questi semplici consigli e con un libro utili per dare supporto a tutti quelli che richiedono un aiuto per risolvere i propri problemi quotidiani legati allo stress.