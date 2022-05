La primavera è il momento dell’anno ideale per fare passeggiate e gite fuori porta. Dopo il lungo inverno si ha una gran voglia di trascorrere del tempo all’aria aperta. Le mete preferite per piacevoli scampagnate di una giornata sono i borghi, per le dimensioni contenute. Molto amati anche i parchi, per le splendide fioriture. Così come i castelli, che liberano la fantasia trasportandoci immediatamente in un mondo fatto di dame e cavalieri. Senza poi dimenticare le attrazioni prettamente naturalistiche, come grotte e cascate.

Come si può notare, le possibilità di scelta sono davvero tante ed anche molto variegate. Per la scelta finale, molto dipende dai gusti personali ed anche dalla località di partenza. Per gli amanti di arte e natura, in una zona molto rinomata del nord Italia, c’è un delizioso giardino assolutamente da non perdere. Coloro che invece prediligono la rilassante quiete che i borghi antichi riescono a trasmettere, resteranno estasiati da una perla medievale con un suggestivo mulino antico. In questo articolo parleremo di un castello appena riaperto al pubblico dopo lunghi lavori di restauro.

In un pittoresco angolo d’Italia immerso tra i vigneti si erge questo romantico castello che sembra uscito da una fiaba

Il Castello di Aymavilles è un maniero che si trova in Val d’Aosta, nell’omonimo comune. Risalente al XIII secolo, fu edificato su una collina morenica in un paesaggio costellato da splendidi vigneti. La struttura è molto particolare ed altamente scenografica. L’edificio ha infatti una pianta quadrangolare e, agli angoli, presenta 4 torri cilindriche con elementi decorativi quali logge, merlature ed elementi a stucco. Dal punto di vista architettonico, il Castello di Aymavilles è molto particolare perché presenta elementi tipicamente medievali ed altri esplicitamente barocchi. Questi sono il risultato delle scelte artistico-stilistiche dei vari membri della famiglia Challant che, nel corso dei secoli, hanno voluto modificare l’edificio adattandolo alle esigenze e ai gusti estetici delle varie epoche storiche.

Attorno al maniero si sviluppa un parco a terrazzamenti degradanti che scendono verso il paese e fiancheggiano le collinette circostanti sulle quali vengono coltivati i vigneti. Questo scenario paesaggistico conferisce al castello l’aspetto di una residenza signorile moderna immersa nel verde. D’altra parte, questo maniero si trova in un pittoresco angolo d’Italia immerso tra i vigneti. Molto interessanti anche gli interni, adibiti oggi ad un percorso museale sviluppato su 3 livelli. Notizie certe e documentate sul Castello di Aymavilles risalgono al 1207. Nel 1970 è poi entrato a far parte dei beni della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Come arrivare

Dall’autostrada A5, uscire al casello Aosta Ovest e proseguire in direzione Aymavilles. Il castello si trova all’imbocco della valle di Cogne.

