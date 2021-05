In periodi di difficoltà il parrucchiere, e tutto ciò che è superfluo, è una delle prime voci di spesa che può essere eliminata! Impossibile? Assolutamente no! In un momento di crisi dove molti hanno difficoltà ecco come risparmiare sul parrucchiere, facendo taglio, colore e piega gratis per essere comunque ordinate.

Alla ricerca di “teste da tagliare”

Le scuole professionali di parrucchieri ma anche le aziende di prodotti per capelli sono sempre alla ricerca di “teste da tagliare”. È un divertente gioco di parole ma le/gli hair model sono sempre ricercatissimi per provare nuovi tagli e colori alla moda.

Il maggiore timore riguarda ovviamente la maturità professionale di chi eseguirà il taglio. Questo non ci deve preoccupare. E ciò perché la prassi vuole che venga per prima cosa analizzato il capello. Quindi professore e allievo fanno una proposta, a volte con rendering, di quale trattamento vorrebbero fare ai nostri capelli. E a questo punto ci si può rifiutare.

Naturalmente nessuno ci obbliga a far nulla. Inoltre gli allievi devono eseguire l’acconciatura scelta sotto l’occhio vigile del professore che in quel momento li sta valutando.

Anche i saloni a volte cercano persone disposte a farsi acconciare dai propri hair stylist.

Tracciamo subito una differenza, però, tra le scuole professionali e le agenzie che cercano hair model.

Le prime non offrono retribuzione ma una seduta dal parrucchiere gratuita. Le agenzie, invece, effettuano dei casting. E se si supera la selezione si verrà persino retribuiti. Al termine di trucco e parrucco ci sarà anche una breve passerella.

Per avere un appuntamento da giovani grintosi in erba basta contattare gli istituti professionali della propria zona e verificare l’apertura al pubblico.

Infine un’altra preoccupazione legittima di chi vorrebbe recarsi in una scuola professionale, ma non ha ancora osato, sono i prodotti. In questo caso bisogna essere assolutamente sicuri degli standard qualitativi dei prodotti per capelli utilizzati nelle scuole professionali.

Quindi in un momento di crisi dove molti hanno difficoltà ecco come risparmiare sul parrucchiere, facendo taglio, colore e piega gratis grazie alle scuole professionali.