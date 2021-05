Spendere poco e fare una bella vacanza. Il sogno di tutti noi, che però quasi sempre si scontra con la dura realtà delle prenotazioni. Quelle che sembrano delle super offerte, si rivelano poi allo stesso prezzo delle altre. Così da ricominciare da capo. La nostra Redazione presenta quindi due splendide mete del mare nostrano a pochi chilometri da casa per la vacanza low cost più bella degli ultimi anni. Due località meno conosciute: Campomarino e San Menaio. Non spaventiamoci perché non siamo dispersi nel nulla, ma semplicemente appena fuori dal caos. Ma con un mare da sogno.

Il mare del Molise poco conosciuto ma bellissimo

Prendiamo un borgo sconosciuto, arroccato su uno sperone di roccia: Campomarino. Con una storia millenaria che narra di battaglie di romani, longobardi e normanni. Uniamo un mare limpido e dai fondali multicolorati. Spiagge poco frequentate ma sabbiose alternate a scogli su cui prendere il sole. Abbiamo così tutti gli ingredienti per una vacanza lontano dalle mete più battute per spendere meno di quello che pensiamo. Abbiamo proiettato il nostro ipotetico soggiorno nel mese più caro: agosto. Nonostante il paese non sia grande, abbiamo ampia scelta tra hotel di lusso, alberghi, affittacamere e appartamenti. Compresi i bellissimi paesi vicini. I prezzi, come sempre accade nel mese più speculato dell’anno, variano molto tra loro, ma c’è la possibilità di prenotare a meno di 80 euro al giorno per nucleo familiare. Considerato periodo e zona molto bella, non male.

Un borgo nel Parco del Gargano

Scendiamo in una delle zone più belle d’Italia: il Gargano. Facciamo tappa in un borgo piccolo, ma affascinante. Rilassante, ma non fuori dal mondo. Mare meraviglioso, lunghe spiagge per le passeggiate. Il tutto all’interno del Parco Nazionale del Gargano. San Menaio ci porta anche indietro nel tempo, tra tante e affascinanti testimonianze artistiche. Gli amanti della natura troveranno qui il loro habitat. Non sono tantissime le sistemazioni e i buoni prezzi, per la zona in cui ci troviamo, consigliano di prenotare quanto prima. Molte le strutture già complete, per un soggiorno, in pieno agosto, che possiamo trovare a prezzi convenienti soprattutto in abitazioni e villette privati. Dunque, ecco due splendide mete del mare nostrano a pochi chilometri da casa per la vacanza low cost più bella degli ultimi anni.

