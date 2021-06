Sentirsi agitati e nervosi è molto comune ai giorni nostri. Le cause possono essere molteplici e si vedranno nelle prossime righe. Di sicuro nella vita quotidiana è importante stare in pace con sé stessi. In caso contrario si possono incontrare diverse difficoltà.

Se ci sentiamo sempre nervosi e agitati le cause possono essere queste e il rimedio è davvero semplice e inaspettato.

Cos’è il nervosismo

Si definisce nervosismo uno stato di malessere diffuso, si ha una forte sensibilità agli eventi esterni, si reagisce con rabbia anche a delle sciocchezze. Si sta sempre in allarme ed è impossibile rilassarsi. Inoltre, si manifestano sintomi fisici disparati. Come sudorazione, tremori, ansia, irritabilità. Nonostante tutti i tentativi che si fanno, non si riesce a trovare la pace.

Tale quadro può compromettere in maniera profonda la nostra salute. Anche se si tratta di uno stato transitorio, non bisogna sottovalutarlo.

Cause del nervosismo

Il nervosismo può avere una base organica. Tale eventualità, fortunatamente, è abbastanza rara. Più spesso può sorgere a causa di circostanze esterne particolarmente sfavorevoli. Si pensi, ad esempio, ad un litigio con una persona cara. Ad una discussione sul posto di lavoro.

In alcuni casi, tuttavia, è davvero difficile designare una determinata causa scatenante. Ci si sente tesi e ansiosi senza un motivo ben preciso.

Anche abusare di alcune sostanze come la caffeina può creare uno stato di nervosismo.

Ogni caso è diverso dall’altro.

Un rimedio semplice

Il primo passo per liberarsi dal nervosismo è farsi un esame di coscienza. Capire cosa sia successo è davvero fondamentale. Rintracciando la causa del nostro stato di agitazione, la si può analizzare più a fondo. Un’attività semplice e inaspettata come una passeggiata e una chiacchierata con un amico può fare la differenza. Chiaramente una persona di cui ci si fida. Ciò ci aiuta a riconoscere e descrivere le proprie emozioni e dissipare l’ansia.

L’affiliazione è un’arma davvero potentissima a disposizione del nostro benessere.