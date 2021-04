Per chi cerca una casa lontano dallo stress quotidiano, in un piccolo e bellissimo borgo, in mezzo alla natura meravigliosa, il sogno si può avverare. In Sicilia, in provincia di Messina, in un borgo incantevole ad un passo dal mito si può avere una casa al prezzo di un caffè.

Ecco un posto ideale come buen retiro o per soggiorni temporanei

Il comune di Castel di Lucio, provincia di Messina, ha messo in vendita una serie di case nel centro storico. Castel di Lucio è un borgo storico di 1.200 anime ed ha aderito alla campagna di vendita delle case a 1 euro. Come si legge sul sito del comune, l’obiettivo è riportare a nuova vita alcune residenze storiche del centro, abitazioni oramai in stato di abbandono.

Il progetto è rivolto a chi cerca una dimora definitiva, ma anche a chi desidera una location unica per soggiorni temporanei durante l’anno. Nel primo caso il comune strizza l’occhio ai pensionati, che qui potrebbero trovare un buen retiro. A questi il comune garantisce una fiscalità agevolata e una serie di servizi. Molto graditi anche progetti che trasformino gli immobili in strutture ricettive. Un’idea che potrebbe funzionare perché il comune, che viene chiamato da sempre Castidduzzu, Castelluzzo, è meta di molti turisti.

Questi sono attirati non solo dal paesaggio circostante a due passi dalla costa nord della Sicilia, ma anche da un’attrazione unica e mitologica, il labirinto di Arianna e del Minotauro. Un vero e proprio labirinto costruito alla fine degli anni ’80 dove è possibile perdersi non solo fisicamente ma anche spiritualmente.

Ma le attrazioni del borgo non finiscono qui. Il piccolo centro storico, che ha origine nel 1200, nasce attorno a un castello normanno. È posto in collina a circa 700 metri d’altitudine, a metà tra i due celebri parchi delle Madonie e dei Nebrodi. Nei dintorni si possono trovare molte chiese con importanti opere d’arte al loro interno, oltre ad antichi conventi francescani.

