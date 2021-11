Tutti i giorni la stessa storia che si ripete, torniamo a casa stanchi ed affamati ma senza proprio voglia di cucinare. Ci vorrebbe allora una ricetta veloce e sostanziosa, perfetta come piatto unico o antipasto per far felice tutta la famiglia.

Un secondo versatile e sempre buono, sia caldo quando appena uscito dal forno ma anche una volta freddo quando si è proprio di fretta. Non è per niente strano, allora, il motivo per cui in tantissimi parlano di questa squisita torta salata velocissima da preparare e dal gusto avvolgente.

Tutto il necessario per preparare una buonissima torta salata con funghi e speck

1 confezione da 230 gr di pasta brisé pronta;

600 gr di funghi champignon;

200 gr di speck a cubetti;

600 ml di besciamella densa;

60 gr di parmigiano grattugiato;

4 uova;

1 pomodoro;

1 spicchio di aglio;

2 cucchiai di olio extravergine di oliva;

sale e pepe.

Per prima cosa mondiamo con cura i funghi ed eliminiamo con un coltello la parte terrosa del gambo. Se sono ancora molto sporchi laviamoli uno per uno sotto un filo d’acqua, per poi asciugarli e tagliarli a lamelle sottili.

Prendiamo una padella capiente e facciamo rosolare l’aglio con la buccia per 1-2 minuti a fuoco basso con un goccio d’olio. Versiamoci i funghi e cuociamoli a fiamma vivace per una decina di minuti aggiungendo, solo se necessario, un poco d’acqua calda. Arrivati a metà cottura regoliamo di sale pepe e, a fiamma spenta, eliminiamo l’aglio e aggiungiamo lo speck tagliato a cubetti.

Nel frattempo, lavoriamo le uova assieme alla besciamella e al parmigiano usando una frusta, ma senza arrivare a montare il composto.

Stendiamo la pasta brisé assieme alla sua carta e foderiamo il fondo e i lati di una teglia media da 24 cm di diametro. A teglia pronta, versiamoci dentro 2/3 del composto di besciamella e uova, distribuiamo uniformemente funghi e speck e ricopriamo col resto del composto.

Livelliamo per bene la superficie, guarniamo con il pomodoro tagliato a fettine sottili e cuociamo in forno già caldo a 180 °C per circa 30 minuti. Finita la cottura togliamo dal forno e lasciamo riposare brevemente prima di servirla ancora calda: il risultato sarà un buonissimo secondo gustoso e sostanzioso, perfetto anche una volta lasciato sfreddare a temperatura ambiente.

