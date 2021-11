L’identità del nostro Paese in passato è stata plasmata da vari prodotti culturali e artistici, come film e musiche. La Rai ha, da sempre, oltre che una finalità di intrattenimento, una più didattica. Negli anni passati, infatti, ha prodotto vari sceneggiati con lo scopo di istruire gli italiani sulla letteratura e la storia.

Oggi, però, vogliamo parlare di uno degli ultimi lavori prodotti dalla Rai e appena uscito. Infatti, è questa la fiction appena uscita di cui tutti parlano e che narra la storia che ha emozionato tutta Italia.

Una storia che tutti dovrebbero conoscere

La Rai ha prodotto una docu-fiction per commemorare i 100 anni della sepoltura del milite ignoto all’interno dell’Altare della Patria, presso il Vittoriano di Roma. Questo evento fu importantissimo per ricostruire il Paese all’insegna della memoria dell’orrore della Grande Guerra. Il Paese si unì per commemorare i soldati morti in battaglia simbolicamente rappresentati dal milite ignoto.

La docu-fiction appena uscita si intitola “La scelta di Maria” e vede Sonia Bergamasco nei panni di Maria Bergamas, la donna scelta per designare la salma che avrebbe rappresentato i morti della Prima Guerra Mondiale.

La donna, scelta per aver perso il figlio ventenne in guerra, divenne così la madre degli italiani e fu protagonista di questa commovente vicenda. La salma prescelta dalla donna attraversò il Paese in treno accompagnata da tutti gli onori della cittadinanza, che rendeva i suoi rispetti a questo potente simbolo di unione nazionale e pace.

La fiction narra questa incredibile vicenda, accaduta esattamente 100 anni fa, con un linguaggio molto semplice ed attuale e alterna momenti documentaristici, animazioni e fiction. Si tratta di un prodotto davvero interessante ed entusiasmante, che consigliamo a tutti quanti.

La fiction riesce a narrare i fatti storici in una maniera chiara ed emozionante e a trasmettere lo stato d’animo che si respirava nell’Italia del primo Dopoguerra: questa storia che molti delle giovani generazioni ignorano vale davvero la pena di essere conosciuta.

La scelta di Maria ha ricevuto un grande successo di critica e forse inizierà un nuovo filone con cui la Rai vorrà occuparsi della memoria storica d’Italia.

