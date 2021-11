L’arrivo dell’autunno si fa sentire con tutta la sua forza, non solo fuori casa ma anche al suo interno quando si parla di cucina. Infatti, non bastano più quei pranzi veloci, leggeri e freschi che in estate l’hanno fatta da padroni. La fame autunnale ormai richiede piatti caldi e sostanziosi, magari a base di alimenti di stagione come la zucca e le noci.

Perché allora non prepariamo tutti questo speciale risotto autunnale dal profumo speziato e dal gusto avvolgente?

Tutti gli ingredienti necessari per il nostro buonissimo risotto

320 gr di riso Carnaroli;

400 gr di zucca;

40 gr di noci sgusciate;

1 cipolla;

10 cl di vino bianco secco;

1 l di brodo vegetale;

80 gr di parmigiano grattugiato;

prezzemolo fresco;

rosmarino fresco;

noce moscata;

2 cucchiai di olio extravergine di oliva;

sale;

pepe.

Prepariamo tutti questo speciale risotto autunnale dal profumo speziato e dal gusto avvolgente

Per prima cosa prendiamo la zucca laviamola, tagliamola a spicchi ed eliminiamone semi e filamenti vari.

Una volta fatto questo, disponiamo gli spicchi su una teglia ricoperta di carta da forno e cuociamoli in forno a 180 gradi per 20/30 minuti. Questi dovranno essere posizionati con la scorza verso il basso, che andremo poi ad eliminare una volta terminata la cottura.

Nel frattempo, mettiamo sul fuoco il brodo per portarlo a leggero bollore.

Sbucciamo poi la cipolla, tritiamola finemente e facciamola appassire in una padella capiente con giusto un filo d’olio. Una volta che questa si sarà dorata per bene aggiungiamo il riso e facciamolo tostare per un paio di minuti a fuoco vivace. Bagniamo il tutto con un po’ di vino e facciamolo sfumare.

Arrivati a questo punto, aggiungiamo le foglie di rosmarino tritate finemente, abbassiamo il fuoco e facciamo cuocere il riso unendo il brodo poco alla volta. La cottura dovrà proseguire per circa un quarto d’ora in modo da fare assorbire più brodo possibile.

Nel frattempo, frulliamo i pezzetti di zucca aiutandoci con un mixer e aggiungiamo una spolverata di noce moscata, sale e pepe.

Due minuti prima della fine della cottura del riso aggiungiamo la crema di zucca, spegniamo il fuoco ed iniziamo a mantecare: dovremo cioè aggiungere parmigiano grattugiato, le noci tritate e mescolare energicamente per 2/3 minuti.

Una volta pronto impiattiamolo nelle varie porzioni e guarniamo il tutto con del prezzemolo fresco tritato per dargli quel tocco di freschezza.

Serviamo il tutto ben caldo

