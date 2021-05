Ci sono stili d’arredamento che pensavamo di aver lasciato nel passato. Spesso sono considerati scomodi, o vecchio stile. Negli ultimi decenni le nostre case sono diventate sempre più minimali, con colori tenui e decorazioni contenute. Pochi si aspettavano, quindi, il ritorno di moda di questo metodo per decorare casa nostra.

Sempre più di moda

In tanti stanno rivoluzionando l’aspetto delle loro case con questo tipo di decorazione che sta tornando di moda, ma di cosa stiamo parlando? Il soggetto del nostro articolo è la carta da parati. Ebbene sì, molti di noi storceranno il naso a sentirlo dire. La carta da parati è però sempre più di moda. Per anni abbiamo tentato di liberarci della vecchia carta da parati delle nostre case. Molti, infatti, hanno preferito dipingere i muri delle stanze.

La carta da parati permette però di ottenere risultati molti difficili da imitare con la pittura. Per prima cosa è diversa la consistenza, perché la carta da parati copre il muro. Toccando le pareti, quindi, la sensazione sarà sicuramente diversa. Ma sono molto diverse anche le decorazioni! La carta da parati permette, infatti, di rendere i muri di casa delle vere e proprie opere d’arte grazie a colori, immagini e motivi artistici.

Come iniziare

In tanti stanno rivoluzionando l’aspetto delle loro case con questo tipo di decorazione che sta tornando di moda, ma come fare? Non dobbiamo coprire tutte le pareti di casa in una sola volta! Possiamo iniziare sperimentando. Possiamo, ad esempio, iniziare dalla stanza dei nostri bambini, con carte da parati con animali e scene della natura.

Inoltre possiamo rendere più sofisticate le nostre stanze con la carta da parati. Se non ce la sentiamo di usarla in salotto o in cucina, dove potremmo avere ospiti, possiamo testarla nello studio o in camera da letto. Possiamo iniziare, ad esempio, applicando la carta da parati a una sola parete, magari quella contro cui è appoggiato il letto o la scrivania. In questo modo decoreremo le nostre stanze con stile senza però renderle troppo vecchio stile!