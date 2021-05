Il Superbonus 110% non sempre da diritto a chiedere l’anticipo dei contributi versati nel fondo pensione. A chiarire se è possibile chiedere l’anticipo per sostenere i costi di interventi edilizi con il Superbonus 110% per la prima casa, è direttamente la Covip. Analizziamo cosa prevede.

È possibile chiedere l’anticipo del fondo pensione per sostenere i costi di interventi edilizi con il Superbonus 110% per la prima casa?

La Commissione di Vigilanza dei Fondi Pensione (COVIP) ha chiarito quando è possibile effettuare la richiesta di anticipo dei contributi versati. Nello specifico precisa che il contribuente che beneficia del Superbonus 110% ha diverse opzione. In effetti il contribuente può fruire della detrazione fiscale in cinque anni. Oppure, può optare per lo sconto diretto in fattura o la cessione del credito a terzi. Bisogna precisare che per lo sconto e la cessione necessita l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Secondo l’opzione che sceglie il contribuente sarà o meno possibile accedere all’anticipo del fondo pensione.

Il contribuente che non ha sostenuto costi per gli interventi edilizi che danno diritto al Superbonus 110% non può fare richiesta dell’anticipo del fondo pensione. Questo nel caso in cui ha optato dello sconto totale in fattura.

Secondo la normativa sul Superbonus, ristrutturare casa a costo zero è possibile con tre semplici mosse.

La normativa prevede che dopo otto anni di iscrizione al fondo è possibile presentare domanda di anticipo per giustificati motivi. Tra i giustificati motivi rientra la ristrutturazione edilizia per la prima casa.

Secondo la Covip, l’anticipo del fondo pensione, per interventi di ristrutturazione della prima casa, è concesso come un aiuto a sostenere i costi. Ma se gli interventi non comportano oneri a carico del contribuente, come ad esempio lo sconto totale in fattura, l’iscritto al fondo non può beneficiare dell’anticipo.

Quindi, non sempre gli interventi di ristrutturazione permettono di chiedere l’anticipo del fondo pensione.

