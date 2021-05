Una vacanza all’aria aperta dopo tanto tempo di restrizioni dovute al Covid è fondamentale. Tante le opportunità per viaggiare in piena sicurezza godendosi le bellezze della terra e le costruzioni degli uomini nel tempo. Ideale per chi ama viaggiare in Italia una vacanza nel borgo più bello del Molise protetto da un castello che racchiude innumerevoli bellezze con un affascinante connubio tra mare e cultura.

Un viaggio di piacere ma anche di cultura e non può mancare una visita al castello di Venafro, una struttura megalitica

La storia di Venafro, grazie alla sua posizione geografica, offre ai visitatori interessanti itinerari. Scenari naturali ricchi di cultura e storia con testimonianze sin dalla preistoria, considerato uno dei borghi più belli del Molise.

Sempre in Italia è possibile trascorrere l’estate in un borgo incantevole caratterizzato da una bizzarra costruzione che cela un velo di mistero dove il tempo si è fermato.

Il castello di Venafro è una bellezza rara con torri circolari che conserva un carattere residenziale. Il castello è situato ai limiti di Venafro romana. Il complesso si sviluppò nella seconda metà del X secolo, ma la sua trasformazione terminò nel XV secolo dai Pandone (i signori di Venafro).

Francesco Pandone, nel 1943 ottenne il castello e l’intera contea di Venafro direttamente da Alfonso d’Aragona. Pandone trasformò il castello in una residenza rinascimentale completando la sua bellezza con un giardino all’italiana.

Inoltre, fece affrescare su un loggiato, le immagini dei suoi cavalli, che si possono ammirare ancora oggi. Sono ritratti in grandezza naturale e costituiscono un’esclusiva per il castello di Venafro. Nella storia il castello è passato per varie famiglie che apportarono molte modifiche all’architettura del castello prediligendo il carattere residenziale.

Inoltre, da considerare anche il bonus vacanza che con le ultime novità, permette di fare un viaggio in Italia, del tutto gratis o spendendo davvero poco.

Affascinano le vacanze ai castelli circondati dal mare dove magia e leggenda si intrecciano e lasciano spazio alla fantasia in borghi medievali di immensa bellezza.