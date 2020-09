Siamo in tanti ad amare i cuscini. Non c’è sensazione più bella del buttarsi nel letto la sera circondati da cuscini morbidi e coperte calde. Prima di poggiare il capo su due, o perfino più, cuscini, dobbiamo porci una domanda. Fa davvero bene dormire con così tanti cuscini? L’amara verità è che dormire con due cuscini può fare male e far venire le rughe: ecco perché.

Quando due cuscini offrono benefici

Niente paura. Ci sono prima di tutto dei casi in cui dormire con due cuscini può fare bene. A chi non è capitato di soffrire di tosse pesante e sentire la mamma o la nonna dire “mettiti un cuscino dietro la schiena così dormi meglio”? Quando si soffre di problemi respiratori, infatti, più cuscini abbiamo meglio, o quasi, è. I cuscini permettono infatti di alzare il busto. Una posizione semi seduta permette alle vie respiratorie di aprirsi meglio.

Il peso del corpo, infatti, non schiaccia più i polmoni e la gola è libera e non oppressa dal cuscino. In questi casi però due cuscini potrebbero addirittura non bastare. Chi soffre di patologie respiratorie gravi infatti a volte deve utilizzare tre o quattro cuscini per raggiungere l’inclinazione del busto ideale. E se soffriamo di tosse forte? Due cuscini possono essere l’ideale.

Dormire con due cuscini può fare male e far venire le rughe: ecco perché

Se non abbiamo problemi respiratori però due cuscini potrebbero essere troppi. Utilizzare due cuscini può infatti essere molto dannoso per la cervicale, soprattutto quando ci appoggiamo solo la testa e non anche il collo e le spalle. Durante il sonno il collo, le spalle e la testa dovrebbero restare il più allineati possibile. Utilizzare due cuscini provoca l’innalzamento del capo e quindi tensione per il collo. Alla lunga questa posizione innaturale può provocare dolore, rigidità muscolare e fastidio. Il numero giusto di cuscini dipende dal tipo di posizione che si assume durante la notte.

Chi dorme di lato deve utilizzare un cuscino in modo da allineare la testa e le spalle creando una linea retta con il collo. Chi dorme a pancia in giù, con la testa girata, può anche dormire direttamente sul materasso. Dormire con due cuscini può inoltre accelerare l’invecchiamento. Lo sapeva bene anche la principessa Sissi, che cercando di sembrare il più giovane possibile smise di usare i cuscini. La posizione assunta dormendo con due cuscini fa sì che la pelle del collo resti piegata. Secondo molti questo a lungo andare può far apparire delle antiestetiche rughe al collo.