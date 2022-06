In tanti si stanno appassionando al 10eLotto perché si vincono premi ogni 5 minuti e fino a 5 milioni di euro con Doppio Oro giocando in questo semplice modo

La crisi sta rovinando la vita di molte famiglie che fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese. Come se non bastassero le bollette alle stelle, ora la benzina è salita sopra i 2 euro al litro. Per non parlare di alcuni beni primari, i cui prezzi sono aumentati mettendo in crisi chi fa fatica a fare la spesa.

Per questo, ognuno di noi cerca, in qualche modo, di arrotondare le entrate o risparmiare sugli acquisti. Come se fosse facile, verrebbe da dire, visto che non si può evitare di mangiare o bere.

Non solo con il SuperEnalotto o con il Gratta e Vinci, ma tanti tentano la fortuna anche così

Ecco perché c’è anche chi cerca la fortuna con le lotterie istantanee. Non solo con il SuperEnalotto, il cui montepremi è vertiginoso, magari puntando su numeri ritardatari o frequenti. Oppure con il Gratta e Vinci, in particolare con quelli da 5 euro per le loro vincite interessanti.

In tanti si stanno appassionando al 10eLotto perché si vincono premi ogni 5 minuti. E se ci andasse bene, potremmo mettere le mani su ben 5 milioni di euro, un grande colpo che ci sistemerebbe.

Ci sono vari modi per giocare al 10eLotto. Prima di tutto, dobbiamo decidere quanti numeri giocare (da 1 a 10) e quali (da 1 a 90). Poi, dobbiamo decidere quanto giocare. Si può spaziare da 1 euro fino a 200 euro, selezionando, sulla schedina, la cifra.

Possiamo anche decidere di giocare cifre intermedie. Ad esempio, 8 euro, selezionando le caselline da 5 e 3 euro. Poi dobbiamo decidere quante volte giocare quella schedina, in estrazioni consecutive. Senza indicazioni, varrà solo per una estrazione.

A questo punto, deciso quanti e quali numeri giocare, quanto investire e per quante schedine consecutive, dobbiamo fare un’altra scelta. Ovvero decidere se selezionare l’opzione Numero Oro. La schedina, automaticamente, ci costerà il doppio, ma avremo la possibilità di vincere premi 21 volte più ricchi.

Possiamo anche osare e scegliere Doppio Oro 10eLotto, con possibilità di arrivare a vincere fino a 40 volte il valore della nostra ricompensa.

Infine, dobbiamo scegliere come giocare i nostri numeri selezionati. Abbiamo 3 opzioni. La prima è Estrazione ogni 5 minuti. In pratica, vedremo entro quel lasso di tempo, se avremo vinto oppure no. Infatti, i numeri vengono continuamente estratti, ogni 5 minuti.

C’è la seconda opzione che è Estrazione immediata. In questo caso, la combinazione vincente, generata casualmente dal sistema, viene comunicata subito al termine della giocata.

Terza è Estrazione del Lotto. In questo caso, bisogna aspettare le classiche estrazioni del Lotto controllando i numeri che compaiono nelle prime 2 colonne di ogni ruota, partendo da Bari. Per numeri ripetuti, si guardano le altre colonne.

