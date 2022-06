Si dice che il pane dei poveri ha sette croste e che per arrivare alla mollica c’è tanto da grattare via. Un detto saggio che sta a rappresentare molto bene le difficoltà di tante famiglie italiane nel far quadrare i conti di casa. È sotto gli occhi di tutti come il continuo aumento del costo della vita stia mettendo in crisi tante persone. Purtroppo, la bacchetta magica è solo nelle fiabe e per risollevarsi e vivere con dignità bisogna fare appello alle proprie forze. Anche se un pizzico di fortuna non guasta.

Chi crede nei numeri fortunati dovrebbe considerare questi che vengono sorteggiati spesso

In tanti la ricercano con i Gratta e Vinci da 5 euro che hanno più probabilità di vincere. E ce ne vuole tanta per sbancare il montepremi record del SuperEnalotto. Che, stasera, mette in palio oltre 226 milioni di euro, una cifra da capogiro. Ovviamente, se si è arrivati a una simile quota è perché è quasi impossibile indovinare la sestina vincente. Quelli che ci promettono, dietro pagamento, di darci i numeri che saranno sorteggiati in anticipo, ci stanno, con ogni probabilità, truffando. Però, in tanti credono nel destino dei numeri. Tenendo conto di quelli che escono più frequentemente così come di quelli che fanno fatica a essere pescati. Allora, ecco i numeri ritardatari e quelli che escono più spesso.

Esaminando i primi, ovvero quelli che da tempo non compaiono nelle combinazioni vincenti del SuperEnalotto, abbiamo un numero che non ne vuol sapere di uscire. Si tratta del 70, che ha accumulato un ritardo di ben 75 estrazioni. Al secondo posto, di questa classifica “negativa” c’è l’1, un che in tanti giocano per via dei compleanni o delle date fotunate. Ebbene, manca da 54 concorsi.

Ecco i numeri ritardatari e quelli che escono più spesso per sperare di vincere il montepremi di oggi del SuperEnalotto di 226 milioni

Terzo posto per il numero 36, in ritardo, ormai, da 53 estrazioni. Poi, abbiamo il 58, che manca da 46 concorsi, il 3 (da 45) e il 75 (da 42). In pratica, la sestina negligente è 70-1-36-58-3-75. Se crediamo nel calcolo delle probabilità, uno o più di questi potrebbero fare al caso nostro. Esiste, però, la classifica opposta, quella dei numeri apparsi più frequentemente nelle combinazioni vincenti del SuperEnalotto. Insomma, i numeri baciati dalla fortuna. Ebbene, considerando le estrazioni fatte dal primo concorso ufficiale del SuperEnalotto, che sostituì l’Enalotto, abbiamo, come numero superfortunato, il 77, pescato ben 264 volte.

Una in meno dell’85 (263 volte). Tra i numeri fortunati, troviamo, nell’ordine, l’86 (258 volte), il 55 (257), il 6 (253) e il 49 (252 estrazioni). In pratica, la sestina dei più sorteggiati è: 77-85-86-55-6-49. Come si vede, un solo numero sotto il 31 e, considerando la frequenza con la quale si giocano numeri legati a date, forse dovremmo rifletterci.

