Nel prenotare un volo la prima logica è, per molti, quella di cercare il biglietto più vantaggioso. Puntare tutto sulla comodità è un “lusso” che non molti possono permettersi o che non interessa. Tuttavia, può capitare di dover modificare i piani iniziali e di ritrovarsi con una soluzione senza cambio o rimborso. Molte compagnie aeree, come ITA Airways, mettono a disposizione una tariffa Flex per dare flessibilità al cliente. Tuttavia, vista la differenza di prezzo non è sempre accessibile.

In tanti scelgono questa tariffa economica di ITA Airways senza sapere di avere il cambio volo gratuito

C’è però una tariffa economica e accessibile di ITA Airways con gli stessi vantaggi di una tariffa Flex ad un presso decisamente più basso. Fra questi, la possibilità di effettuare il cambio del volo gratuitamente e di imbarcare un bagaglio in stiva, oltre quelli di bordo normalmente previsti. Sorprenderà il fatto che l’unico modo per prenotarla è tramite Call Center e senza commissioni aggiuntive.

La nostra esperienza con il Customer Center

La nuova compagnia di bandiera ITA Airways ha sin da subito affrontato alcune difficoltà nella gestione delle richieste della clientela. Diverse segnalazioni nei primi giorni dal suo primo volo sono arrivate nei confronti del servizio Customer Center. Problemi che sembrano rientrati, almeno tenendo conto della nostra esperienza in merito che ci ha reso possibile prenotare la scontatissima tariffa in pochi minuti.

In tanti scelgono questa tariffa economica di ITA Airways senza sapere di avere il cambio volo gratuito. Stiamo parlando della Tariffa Giovani, facente parte delle Tariffe Etiche offerte dalla nuova compagnia di bandiera. Una soluzione che già Alitalia prevedeva, prenotabile direttamente online. Invece, con ITA Airways l’unico modo per accedervi è tramite Call Center, chiamando al numero verde 800936090. Tutte le indicazioni sono illustrate in “Come contattare il numero verde di ITA Airways in caso di prenotazione, cambio o cancellazione”.

Se non rientriamo nella Tariffa Giovani

Ricordiamo che la Tariffa Giovani è accessibile solo a coloro che hanno tra i 12 e i 25 anni compiuti. Nel caso non rientrassimo, ci sono altre due soluzioni fra le Tariffe Etiche economiche di questa compagnia, ovvero Militari e Famiglie. Agli interessati consigliamo la lettura di “Le offerte scontatissime per voli ITA Airways non presenti sul sito online”.

