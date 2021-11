Gli smartphone sono ormai un prolungamento di noi stessi, ed è importante che siano sempre efficienti al 100% per non farci perdere tempo. Ma, spesso, il nostro cellulare rallenta, perde colpi e si blocca senza un motivo. Invece un motivo c’è. Infatti, con il tempo, il telefono accumula una mole spropositata di dati, che può letteralmente intasare la memoria. Questo non significa che dobbiamo cambiare telefono, ma ripulirlo dai dati superflui per ripristinarne la fluidità. In alcuni casi, esiste un modo molto veloce per farlo. Pochi conoscono questo metodo grazie al quale il telefono che si blocca continuamente tornerà come nuovo, se abbiamo un dispositivo Android. Conoscere questo metodo ci farà ripulire il telefono da tutto il peso inutile che ne rallenta il funzionamento. Inoltre, applicandolo, non dovremo portarlo in manutenzione, risparmiando un po’ di soldi (che non fa mai male).

Pochi conoscono questo metodo grazie al quale il telefono che si blocca continuamente tornerà come nuovo

Prima di avviare la procedura che vediamo di seguito, è importantissimo ricordare di estrarre dal telefono sia la scheda SIM che eventuali schede SD. Inoltre, teniamo a mente che la procedura eliminerà ogni tipo di personalizzazione apportata da noi al telefono.

Una volta tolte le schede, spegniamo il nostro dispositivo Android. Dopodiché, accendiamolo premendo simultaneamente la combinazione di tasti: Power e Volume +. Facendo in questo modo, il cellulare si accende su uno speciale menù che tutti i dispositivi Android hanno, chiamato “menù recovery”. Il suddetto menù appare come una lista di opzioni, tra le quali potremo scegliere andando su e giù con i pulsanti per alzare e abbassare il volume. Ed è selezionando le giuste funzioni che possiamo ripulire al 100% il nostro cellulare dai dati che lo rallentano.

Come cancellare tutti i dati superflui che lo appesantiscono

Arrivati al “menù recovery”, attraverso i pulsanti del volume arriviamo sulle opzioni “Wipe data/factory reset” e “Wipe cache partition”. Per selezionarle basterà premere il pulsante Power (quello di accensione), una volta che ci siamo sopra con il cursore.

Selezionando queste due opzioni, il nostro smartphone tornerà allo stato di memoria che aveva quando l’abbiamo acquistato. Perderà, infatti, qualsiasi dato derivante da personalizzazioni successive (eccetto quelli salvati su SIM e memoria SD).

Comunque, se vogliamo essere sicuri di quello che facciamo, un salto in manutenzione non fa male e può aiutarci a eliminare anche eventuali malware.

Approfondimento

Affrettiamoci ad acquistare questo prodotto richiestissimo già in offerta al 60% per il Black Friday