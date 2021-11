La nuova compagnia di bandiera ITA Airways raffina man mano il suo sito Web e le infrastrutture dedicate al supporto clienti. Ad oggi esistono 3 diversi numeri telefonici e 3 indirizzi e-mail per entrare in contatto con gli operatori addetti. Ognuno di questi creato per un determinato scopo e, pertanto, riservato ad una categoria ristretta di operazioni e richieste. Senza contare che non tutti sono strumenti gratuiti. Facciamo di seguito chiarezza su quale numero chiamare per tipologia di richiesta.

Riguardo le Tariffe Etiche

Di recente abbiamo scritto di ITA Airways riguardo alla possibilità di usufruire di alcune offerte Etiche. Queste sono le tariffe Giovani, Famiglie e Militari, le quali tuttavia non sono prenotabili tramite la piattaforma Web. L’unico modo per conoscere i prezzi e la disponibilità di queste offerte è mettersi in contatto con il Customer Center della compagnia aerea. Lo abbiamo illustrato nel dettaglio in “Le offerte scontatissime per voli ITA Airways non presenti sul sito online”.

Come contattare il numero verde di ITA Airways in caso di prenotazione, cambio o cancellazione

In quella circostanza, ovvero per conoscere e prenotare le Tariffe Etiche, ci è bastato chiamare il numero verde 800936090. Quest’ultimo, oltre che per lo scopo appena descritto, è il numero indicato per Supporto Web, Cancellazione e Assistenze Speciali. Per questo tipo di richieste è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20, mentre di sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 17. Invece, per Tariffe Etiche, Segnalazioni e Cambi e rimborsi è attivo tutti i giorni dalle 6 del mattino alla mezzanotte.

Per tutti gli altri casi non rientranti in quelli proposti sopra, esiste un altro numero da chiamare. In particolare, per nuove prenotazioni e acquisto biglietti o informazioni il numero da chiamare è 89349049. Tuttavia, a differenza del primo numero, questo è un servizio a pagamento. Da rete fissa il costo è di 1 euro e 83 centesimi al minuto con scatto alla risposta di 37 centesimi. Da rete mobile è 2 euro e 44 centesimi al minuto con scatto alla risposta di 18 centesimi. In entrambi i casi, il costo massimo è di 15 euro e 25 centesimi. Come contattare il numero verde di ITA Airways in caso di prenotazione, cambio o cancellazione se siamo all’estero? Il contatto da chiamare in questo caso è il +390685960020.

Approfondimento

