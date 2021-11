Giornalmente è una buona abitudine dedicare tempo e cura al proprio viso per ritardare i segni del tempo e avere un aspetto curato. Esistono tanti trattamenti e creme, ognuna indicata per un tipo di pelle diversa.

Allo stesso modo ci sono diversi prodotti indicati anche per la cura di un’altra parte del viso ugualmente importante: le labbra. Per averle sempre idratate e morbide un prodotto assolutamente indispensabile è il burrocacao. Quest’ultimo ci aiuta, se usato costantemente, ad evitare screpolature e ferite, soprattutto in questo periodo dove il freddo è protagonista. Una cura così continua è possibile solo acquistando tubetti di burrocacao, ogni volta che ne terminiamo uno.

Tutto questo si traduce, quindi, in un costo non indifferente; possiamo risolvere però con pochi materiali e poco tempo. Tutti vorranno baciare le nostre labbra grazie a questo burrocacao fai da te dalla ricetta semplicissima. Tanta soddisfazione e risparmio per avere un prodotto del tutto naturale con alcuni ingredienti di facile reperimento che, in molti, avranno già in cucina.

Come contenitori possiamo usare tubetti di vecchi burrocacao o vasetti di metallo di creme viso ormai finite.

Burrocacao classico

Ingredienti:

1 cucchiaio di burro di cacao (disponibile anche nelle pasticcerie);

1 cucchiaio di burro di karitè (reperibile in erboristeria, farmacia o online);

5 gocce di olio di oliva e 4 gocce di un olio essenziale a piacere.

A bagnomaria facciamo sciogliere i burri e amalgamiamoli insieme aggiungendo, in seguito, anche i due oli. Una volta omogeneizzato il tutto inseriamolo nei nostri vasetti o stick labbra vuoti e puliti. Lasciamoli riposare in frigorifero per almeno una giornata prima di essere utilizzati.

Questa è la ricetta base dalla quale partire e poi sbizzarrirsi con le varianti. Di seguito alcuni esempi, dove cambiano solo gli ingredienti, mentre il procedimento è sempre lo stesso.

Burrocacao al miele

Ingredienti:

i 2 burri come nella ricetta base;

1 cucchiaio di miele;

2 cucchiaini di olio di jojoba (acquistabile in erboristeria o nei negozi specializzati).

Per i più golosi ecco è possibili preparare burrocacao ai gusti più svariati. Ad esempio, per quello al gusto cioccolato basterà scioglierne un quadratino insieme ai due burri all’inizio del procedimento. Un consiglio finale è quello che, come tutti i cosmetici senza conservanti, il consumo dei suddetti prodotti è preferibile entro 6 mesi dalla preparazione.