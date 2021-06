Da piccoli abbiamo imparato che i nostri antenati per curarsi utilizzavano le piante e i frutti che trovavano nell’ambiente in cui vivevano. Prima dell’arrivo delle medicine infatti, i rimedi naturali erano tutto ciò che esisteva ed era a disposizione. Proprio per questo non dobbiamo dimenticarci degli effetti benefici derivanti da una sana alimentazione. In quanto può rivelarsi fondamentale ai fini della nostra salute, fisica e mentale.

Una mela al giorno

Non a caso abbiamo spesso sentito dire che una mela al giorno leva il medico di torno. Un detto simpatico per far comprendere come il consumo di frutta possa rivelarsi molto benefico e salutare. Ed effettivamente la frutta, e la mela soprattutto, possiede diverse proprietà in grado di aiutare e rafforzare l’organismo. A tal proposito oggi vogliamo parlare di una mela in particolare, spesso non scelta al supermercato qui in Italia, che però si rivela in realtà estremamente vantaggiosa in termini di salute. Difatti in tanti la snobbano ma è questa la mela ricca di benefici e indicata per chi soffre di colesterolo alto e ipertensione.

Mela cotogna

Nonostante la mela cotogna cresca anche nel nostro territorio nazionale, negli ultimi anni gli Italiani hanno mostrato preferenza per altri tipi di mele, trascurando di conseguenza quest’ultima. Eppure si tratta di un frutto incredibilmente benefico, vantaggioso sotto diversi punti di vista. Andiamo a vedere quali. Innanzitutto parliamo di un alimento che presenta poche calorie, oltre che un basso livello di zuccheri. In secondo luogo, grazie alla forte presenza di pectine nella sua struttura, si rivela ottima e ideale per chi soffre di colesterolo alto. Ma non è finita qui.

Dati anche gli alti livelli di potassio che la mela cotogna presenta, si tratta di un frutto consigliato anche a chi deve fare i conti quotidianamente con livelli alti relativi alla pressione sanguigna. Consigliamo dunque di provare, la prossima volta che si fa la spesa, a scegliere questo tipo di mela. Potremmo restare sorpresi dal sapore che regala e, ovviamente, dall'aiuto che è in grado di donare al nostro organismo e al nostro fisico in generale.