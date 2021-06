Scritto e firmato nel 2015 da 193 Paesi delle Nazioni Unite, l’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione con termine nel 2030.

Questa agenda si pone di guidare gli Stati del mondo verso il compimento di 169 “obiettivi” nei prossimi 9 anni, ormai. I 169 obiettivi sono riassunti in 17 punti che andremo ad analizzare. Questi obiettivi riguardano la sostenibilità sotto vari punti di vista: economico, sociale, ambiente, politico, ecc.

Cos’è l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e perché ci riguarda tutti molto da vicino?

Una buona parte della popolazione mondiale vive in condizioni di miseria, soffrendo la fame, la mancanza di acqua potabile e malattie. L’Agenda cerca un modo per risolvere queste problematiche senza accrescere ulteriormente i cambiamenti climatici, come deforestazione, perdita di biodiversità, surriscaldamento globale e scioglimento dei ghiacciai.

Prima della sottoscrizione dell’Agenda 2030 ci sono stati gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Questi obiettivi, come quelli di oggi, sono per tutti. “Nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità”, si legge sul sito ufficiale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

I 17 obiettivi principali dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite

Cos’è l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e perché ci riguarda tutti molto da vicino? Ecco qui i principali 17 punti fondamentali dell’Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.