Nell’ultimo anno abbiamo imparato moltissime cose in più sulla nostra salute. Questioni di tipo medico, alle volte anche piuttosto tecniche, sono diventate a tutti gli effetti parte della discussione pubblica quotidiana. Per questo la nostra conoscenza di alcuni argomenti è cresciuta, e non solamente di quelli legati all’epidemiologia. Tra tutti i fattori negativi che questa pandemia ha causato dunque, almeno questo aspetto lo possiamo considerare positivo.

Un monitoraggio autonomo

Conoscere come lavora il nostro corpo, seppur a grandi linee, non può che aiutarci sotto tanti punti di vista. Innanzitutto per riconoscere eventuali problemi, ma anche e soprattutto per vivere tranquilli e non farsi prendere dall’ansia ad ogni presunto campanello d’allarme. Fortunatamente abbiamo a disposizione degli strumenti che ci permettono di misurare autonomamente alcuni valori, come appunto la pressione. Ed è esattamente su quest’ultima che oggi vogliamo soffermarci. Vediamo in che modo. Dobbiamo infatti fare attenzione a questa distrazione nel misurarsi la pressione perché può sballare tutti i valori.

Un dettaglio importante

Tra i valori che possiamo controllare senza l’aiuto di un medico vi sono, tra gli altri, quelli legati alla temperatura corporea, all’ossigenazione del sangue, e alla pressione arteriosa. Nel misurare quest’ultima in particolare vi sono delle accortezze da dover prendere al fine di non entrare nel panico per valori che potrebbero allarmarci inutilmente. Ma cerchiamo di capire meglio. Dunque vediamo come fare attenzione a questa distrazione nel misurarsi la pressione perché può sballare tutti i valori. Nel momento in cui si applica lo sfigmomanometro, ovvero lo strumento che usiamo per misurarci, il braccio deve essere nudo e non coperto da vestiti o da maniche.

Per molti potrà sembrare una scemenza, in quanto assolutamente scontata, ma non è affatto così. Diverse persone si dimenticano di spogliare l’aerea interessata alla misurazione e si ritrovano a leggere valori che, alle volte, si allontanano dalla verità anche di cinquanta punti. Inutile dire quanto sia importante per molti tenere sotto controllo questi valori, e dunque è necessario sapersi misurare nel modo giusto. Assieme all’accortezza di non avere la vescica piena e di tenere una postura corretta quindi, ricordiamoci anche di spogliarci prima di procedere. In questo modo avremo un quadro chiaro e preciso, ed eviteremo di preoccuparci inutilmente.