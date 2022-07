E chi l’ha detto che per divertirsi in vacanza d’estate bisogna per forza avere un compagno o una compagna, o essere circondati da amici? A volte non c’è niente di meglio, da single, di concedersi un po’ di relax e divertimento in solitaria, o (perché no?) anche con i figli al seguito. Le vacanze per single hanno il privilegio di non avere età, possiamo viaggiare da soli anche dopo i 50 anni. Vediamo alcune idee per aiutarci a scegliere la tipologia di vacanza più adatta a noi.

Dove e quando andare

La prima cosa da fare è stabilire il periodo della partenza e il tempo di permanenza. Vogliamo stare una, due o tre settimane? Potrebbe essere utile anche buttare giù una lista di posti dove ci piacerebbe trascorrere le nostre vacanze da single. Ora non ci resta che vagliare tutte le opzioni.

5 idee di vacanze per single over 50 in Italia o all’estero perfette anche con figli

Tra tutte le infinite possibilità tra cui scegliere, per trascorrere al meglio le nostre vacanze da single, ne abbiamo selezionate 5 tra le più in voga. Una per ogni tipologia di persona, con le sue specifiche preferenze.

In barca a vela

Per i lupi solitari non c’è niente di meglio che veleggiare al largo con una barca a vela attrezzata, e partire all’avventura. La barca a vela rappresenta perfettamente la libertà che si prova ad essere single. Questo se siamo già esperti e patentati, altrimenti possiamo buttarci su un pacchetto organizzato, seguiti da uno skipper professionista. Scegliendo questa opzione potremo conoscere più da vicino i nostri “compagni marinai” e portarci a casa il ricordo di un’esperienza unica.

I villaggi per single

Se non siamo amanti dell’avventura e del mare aperto, possiamo sempre scegliere di trascorrere le nostre vacanze da single spaparanzati al mare, serviti e riveriti, usufruendo di tutti i servizi e i comfort che solo un villaggio turistico può offrire. Meglio sceglierne uno che offra un ventaglio ampio di attività, così avremo l’imbarazzo della scelta tra balli in pista, animazione, spettacoli e musica. Potremo scegliere di rimanere in Italia o di entrare in contatto con nuove culture all’estero.

Vacanze sportive

Stare fermi non ci piace, vogliamo sentirci in movimento e al passo con la vita. Gli appassionati di trekking o snorkeling dovrebbero rivolgersi ad un’agenzia per prenotare una vacanza di questo tipo e cimentarsi in altri sport come il surf, la vela, o provare l’ebbrezza di scorrazzare in groppa a un quad nel deserto. Ottima idea di vacanza per single!

Crociere per single

La crociera è un po’ come il villaggio, ma in movimento. Perfetto per rilassarsi, divertirsi e girovagare alla scoperta di nuove città. Potrebbe essere l’occasione per fare nuove conoscenze e rendere la vacanza ancora più piacevole.

La vacanza del benessere

Se l’anno fosse stato troppo stressante e impegnativo, potremmo aver bisogno solo di un po’ di relax e magari di qualche massaggio. Dovremmo buttarci su qualche hotel con SPA rilassante, dove potremmo recuperare le forze, senza muovere un muscolo e ricaricare le batterie per le conquiste dopo l’estate. Perciò, se attualmente siamo liberi e non sappiamo che pesci prendere quest’estate, ecco 5 idee di vacanze per single over 50 da provare.

