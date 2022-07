In Slovenia non solo mare e montagna ma anche l’idea perfetta per ciclisti

Sono sempre di più gli appassionati di ciclismo e di vacanze verdi in giro per l’Italia e per l’Europa. Si tratta di una pratica divertente, che rinvigorisce i nostri muscoli e che consente di approcciare luoghi paradisiaci tramite una visione radicalmente diversa. Così, sempre più città e paesi si attrezzano per fornire ai turisti questa possibilità alternativa.

Alle volte poi, si ha la fortuna di assistere a veri e propri itinerari di lunghezza transregionale, quando non addirittura transnazionale. La vacanza così diventa una fusione tra una rinvigorente attività fisica e una stimolante attività di visita e degustazione.

Si procede per tappe, dove visitare e godersi la vita. Qualche anno fa aveva fatto un certo clamore la pista ciclabile in grado di unire Parigi a Londra. Ma senza avventurarsi tanto lontano, molti potrebbero trovare la propria ispirazione nella recentissima Slovenia Green Gourmet Route. Così proviamo una fuga estiva, visto che c’è in Slovenia non solo mare e montagna ma pure questo straordinario tracciato appena nato.

Il percorso, la durata e le tappe

Diventerà verosimilmente tappa obbligata di molti turisti ciclo amatori per compiere una vacanza alternativa. Il percorso ha inizio nella capitale, Lubiana, e si snoda per 11 tappe che hanno ottenuto il marchio Slovenia Green. Questo certifica l’impegno per uno sviluppo urbano ciclo-sostenibile. Si tratta così di 10 tappe che percorrono il Paese alpino, per un totale di 473 km fino ad arrivare alla città di Maribor, nella regione della Stiria. Nel frattempo si passa per le Alpi Giulie, per la regione del Carso, ma anche per regioni a tradizione vinicola come quella del fiume Brda. Oppure a vocazione termale, per riposare i muscoli tra una pedalata e l’altra.

Le tappe sono intervallate da tre collegamenti da realizzare su rotaia, dove i treni fanno da spola per collegare il percorso. La difficoltà è adatta a tutti i livelli, visto che le tappe sono suddivise per lunghezze quotidiane abbordabili. Il dislivello è misto, senza però arrecare pregiudizio ai ciclisti meno esperti.

In Slovenia non solo mare e montagna ma pure questa idea perfetta per ciclisti

Nulla ci impedisce, peraltro, di affrontare solo alcune tappe del percorso, in modo da realizzare anche solo un week end lungo sulla nostra bici. L’attrezzatura si può anche prenotare per qualche giorno direttamente presso il percorso. Lungo il tragitto, infine, si affacciano molti ristoranti che praticano il principio della filiera corta e l’impiego di risorse locali. Allo stesso modo, è possibile prenotare alloggi presso strutture adatte a tutte le tasche. Non dimentichiamo poi che la Slovenia è molto apprezzata dai turisti per il glamping, ovvero il modo rivoluzionario di fare vacanza che spopola ovunque di recente.

