Il Governo per aiutare le famiglie e i lavoratori nel periodo di pandemia ha istituito numerosi bonus e molti di questi non saranno rinnovati nel 2022. Quindi, bisogna fare attenzione perchè sono in scadenza i bonus INPS senza ISEE da 800 a 1.900 euro fino ad un reddito di 40.000 euro. Ma vediamo quali sono e chi può fare domanda.

Anche senza ISEE e con un reddito alto

Bisogna fare molta attenzione perchè sono in scadenza i bonus INPS senza ISEE da 800 a 1.900 euro fino ad un reddito di 40.000 euro. Infatti, questi bonus sono in vigore nel 2021 per aiutare le famiglie in difficoltà, ma molti non saranno rinnovati nel 2022 perché incorporati nell’assegno unico. Uno di questi è il bonus bebè che scade a fine di quest’anno, e permette di ottenere un contributo per le famiglie che mettono al mondo un bambino. La normativa prevede diversi importi con maggiori agevolazioni per le famiglie che presentano l’ISEE. Il bonus bebè può essere chiesto dalla nascita del bambino fino al compimento di un anno. Inoltre, permette di percepire un assegno mensile in base alle seguenti fasce di reddito:

ISEE fino a 7.000 euro, è riconosciuto un valore annuo di 1.920 euro, circa 160 euro al mese;

redditi superiore a 40.000 euro, è riconosciuto un valore annuo di 960 euro, circa 80 euro al mese.

ISEE tra i 7.000 e 40.000 euro, è riconosciuto un valore annuo di 1.400 euro, circa 120 euro al mese;

Da considerare tra le varie agevolazioni, anche il bonus di 800 euro al mese per i genitori separati e il bonus affitto.

Bonus fino a 1.500 euro senza ISEE

Il bonus nido fino a 1.500 euro scade a fine di quest’anno e permette di ottenere l’agevolazione senza ISEE. Però, l’importo concesso è maggiore per le famiglie che presentano l’ISEE con redditi bassi. Il bonus nido è corrisposto per un massimo di undici quote mensili. Bisogna specificare che l’INPS chiede le ricevute di pagamento, quindi, se il bimbo ha frequentato per 5 mesi, saranno corrisposte 5 quote.

Infine, il bonus mamme domani pari a 800 euro ad ogni bambino nato per nucleo familiare. La cifra è corrisposta in un’unica soluzione. Anche questo bonus andrà in soffitta a fine 2021.