Ormai con la tecnologia tutto è possibile compreso fare investimenti senza doversi recare presso l’ufficio postale. Ora scopriamo cosa conviene fare nel caso in cui c’è interesse ad investire sui buoni fruttiferi postali. Perciò anche in riva al mare si può iniziare ottimamente la settimana puntando sull’appetibile buono fruttifero postale 4×4. I più esperti si stanno rendendo conto che da qualche mese è il buono fruttifero postale più conveniente perché rende di più. Però, attenzione, perché è lo strumento finanziario che vincola il proprio denaro per più tempo.

La crisi rallenta gli investimenti

Attualmente, con la paura della crisi economica, non tutti hanno il coraggio di investire soldi e preferiscono mantenere liquidità sui conti correnti. Non c’è cosa più sbagliata perché gli stessi soldi investititi in modo diverso, senza rischi, possono rendere molto di più. I buoni fruttiferi postali sono indicati in quanto c’è la garanzia dello Stato italiano e perciò non c’è nessun tipo di rischio di perdere l’investimento.

Il buono fruttifero postale 4×4 quanto rende?

Già dalla dicitura si capisce perfettamente che l’investimento è per 16 anni. Questo prodotto è il miglior investimento presente sul mercato perciò le persone interessate ad investire il proprio denaro in periodi medio-lunghi non hanno veramente altra scelta. Poi c’è la certezza di sapere subito su quale rendimento contare.

Il rendimento alla scadenza di ogni 4 anni

Inoltre i BFP 4×4 hanno un interesse a tasso fisso fino alla scadenza ogni quattro anni dalla data di sottoscrizione. Ora logicamente interessa sapere esattamente il rendimento. L’effettivo annuo lordo corrisponde allo 0,20% alla fine del primo quadriennio, 0,30 alla scadenza degli ulteriori 4 anni, 0,40 alla fine dei 12 anni e 0,75% al sedicesimo anno.

Chi vuole investire

La Cassa Depositi e Prestiti emette i buoni fruttiferi postali ma vengono collocati sul mercato da Poste Italiane. Perciò per fare l’investimento basta recarsi presso l’ufficio postale o come detto sfruttare la pagina web ufficiale. L’investimento parte da 50 euro ed è possibile sottoscrivere multipli di questa cifra. Quindi non c’è bisogno di avere tanti soldi ma anche piccole somme possono garantire un investimento certo.

Perciò nonostante la testa alle vacanze, uno sguardo ai buoni fruttiferi postali vale la pena darlo perché la formula 4×4 effettivamente rende di più rispetto a tenere i soldi fermi sul conto corrente.