Alexander Garden botanico scozzese da cui deriva la gardenia doveva proprio occuparsi di piante. Con un cognome che significa “giardino” altro in effetti non avrebbe potuto fare. Questa sempreverde profumatissima ma molto delicata è sempre una delle protagoniste dei nostri balconi e dei nostri giardini. In questo articolo vedremo il segreto semplicissimo in 2 soli ingredienti naturali per avere gardenie sempre strepitose con delle foglie lucidissime.

Il segreto semplicissimo in 2 soli ingredienti naturali per avere gardenie sempre strepitose

Annaffiare le nostre piante con 3 cucchiaini di aceto bianco per ogni litro d’acqua una volta al mese è il nostro segreto. Ecco lo abbiamo già svelato ma non ci fermiamo a questo piccolo ma utile suggerimento in questo articolo vedendone altri di uguale interesse.

Il terreno è fondamentale

Essendo come dicevamo splendida ma aristocratica la gardenia ama un determinato clima e un terreno particolare. Se non trova questo abbinamento perfetto resiste ma non fiorisce e questo è il motivo per il quale potrebbe farci il dispetto di non regalarci colori.

Ecco allora che andrà bene un terreno particolarmente umido e non troppo esposto al sole con un ottimo drenaggio. Attenzione che non tollera nemmeno climi che scendono sotto i 10 gradi sottozero mentre è più adatta in questi casi al balcone più riparato.

Acqua sulle foglie e guai a toccare i fiori

Parlando della gardenia sembra più di parlare di una creatura quasi umana data la delicatezza con la quale dobbiamo trattarla. Pochi, infatti sanno altri 2 trucchi importanti perché sia sempre bella e in salute:

non toccare mai i petali direttamente con le mani perché l’acidità del nostro derma secca i fiori;

ricordarsi soprattutto in questo periodo caldo e afoso di innaffiare regolarmente ma soprattutto nebulizzare l’acqua sulle foglie.

Una piccola curiosità finale. La gardenia è sempre stata apprezzata dalla nobiltà inglese che ne ha fatto un simbolo di purezza e amicizia. Da qui deriva l’abitudine odierna di inserirla negli addobbi floreali dei matrimoni a testimoniare l’eterna sincerità e il legame dei due sposi.

