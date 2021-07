Che si vada in montagna o al mare o si preferisca la città per turismo, un imprevisto può sempre succedere. Nessuno se lo augura e proprio per questo è meglio ricorrere ai ripari. Il telefonino in questi casi ci può essere estremamente utile. Effettivamente pochi conoscono che in vacanza il telefonino può salvarci la vita in caso di pericolo.

Spostarsi in natura

Se siamo degli appassionati della montagna o dei percorsi a piedi fra i borghi. Se amiamo fare lunghe passeggiate sui chilometri di spiaggia sulle lunghe coste della penisola. Se amiamo scoprire i parchi nazionali e le aree protette, non possiamo fare a meno di rendere la nostra gita un po’ più sicura.

Per chi ama muoversi e visitare il mondo a piedi fra colline e montagne, mare e campagna, fin quanto è possibile lasciamoci aiutare dal nostro telefonino. Oggi sono disponibili alcune applicazioni che ci sono di grande aiuto nei momenti di difficoltà e di pericolo.

Pochi conoscono che in vacanza il telefonino può salvarci la vita in caso di pericolo

La prima si chiama Where Are U, che vorrebbe significare Dove sei tu. E’ diffusa in Europa e perciò valida anche per chi viaggia negli altri paesi europei. In caso di pericolo quest’applicazione può contattare direttamente le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, o il 118 dell’ambulanza, sia a voce che attraverso testo SMS. Informa direttamente riguardo alla posizione che si ha in quel momento in modo preciso. Si rivela molto utile in caso di necessità ma in Italia non funziona in tutte le regioni anche se si diffonde sempre più la sua utilizzazione.

Tuttavia non è necessario che ci si trovi sperduti in un luogo lontano e isolato. Eventualmente anche in caso di necessità in una città completamente abbandonata nel mese d’agosto. Naturalmente è necessario registrandosi all’App per poter fornire tutti i dati personali necessari all’identificazione.

Per le donne

BSafe è un’app particolarmente studiata per le donne, in caso di necessità. Quest’applicazione si attiva immediatamente pronunciando al cellulare una parola chiave. Scatta allora una chiamata di soccorso verso contatti precedentemente selezionati, con la localizzazione GPS.

Altre applicazioni utili

Sempre dello stresso tono troviamo FlagMii che dà la propria posizione in tutta Italia alle Forze dell’Ordine. Altre app utili sono quella del Soccorso Alpino, Geo-ResQ.

Tutte applicazioni che possono rivelarsi molto utili in caso di necessità, come anche queste altre.