La barba è simbolo di virilità. È il tratto che subito salta all’occhio nel volto maschile. Fin dall’adolescenza accompagna i ragazzi per tutta la vita. All’inizio i peli sul volto possono dar fastidio. Il corpo cambia velocemente e non ci si riconosce più. Il bambino di una volta scompare e si trasforma in un adulto.

Poi, con il tempo e l’esperienza, si impara a gestire la propria barba. Si vagliano diversi tagli e diverse lunghezze. Si usa il regolabarba o il rasoio. Oggi i barbieri sono chiusi a causa delle restrizioni per il Covid 19. Perciò bisogna ingegnarsi e fare da sé.

In questo modo che vedremo si può scegliere lo stile di barba più adatto per il proprio viso.

Barba e capelli

In un articolo precedente si è visto qual è la pettinatura migliore per chi ha pochi capelli. In questo si parlerà della barba. Essa ha un rapporto molto stretto con i capelli. Per avere un determinato stile, bisogna accoppiare un’acconciatura ad un taglio di barba.

Lo stile hipster, ad esempio, prevede una barba molto lunga e ben curata e capelli sfumati ai lati. Si può optare anche per una rasatura completa. Diversi accessori, inoltre, entrano in gioco. Come occhiali con la montatura pesante, orecchini e anelli.

Per un evento importante, invece, si può scegliere una pettinatura più seria, magari con una riga ben definita. La barba, invece, sarà leggermente incolta ma curata.

È importante, quindi, basarsi sul contesto. In questo modo si può scegliere lo stile di barba più adatto per il proprio viso.

Basarsi sulla forma del viso

Innanzitutto, la prima mossa per scegliere la rasatura migliore è guardarsi allo specchio. Lo scopo è capire la forma del proprio viso. In base a questo, si faranno le valutazioni successive.

Per chi ha una faccia rotonda, si consiglia di mettere in risalto il mento con un pizzetto.

Se il viso è più squadrato, invece, è indispensabile puntare su forme che addolciscano gli spigoli. Un viso triangolare con un mento prominente viene valorizzato da una barba corta e un baffo evidente.

Chi ha un viso ovale, invece, può scegliere in maniera più libera perché ha “imprecisioni” da correggere.