Il rapporto con gli animali è davvero molto soggettivo. Vediamo spesso, infatti, persone a cui viene naturale passare del tempo con degli amici pelosi. E ce ne sono poi altre, invece, che proprio non riescono a condividere la loro quotidianità con un animale. Fino ad oggi pensavamo potesse dipendere da tantissimi fattori, ma nessuno forse ha mai pensato che questo atteggiamento sia dovuto al DNA. A confermarlo, invece, una ricerca davvero interessante, che sottolinea come alcuni individui siano nati per stare con gli animali. E allora, ecco l’incredibile motivo per cui queste persone dovrebbero assolutamente avere un animale domestico.

Lo studio che afferma che alcuni di noi nascono con l’amore verso gli animali

Analizziamo ora uno studio davvero interessante della University of Edinburgh’s Roslin Institute e dello Scotland’s Rural College. Il titolo della ricerca è, nello specifico, “Associations between Oxytocin Receptor Gene Polymorphisms, Empathy towards Animals and Implicit Associations towards Animals “. Secondo i ricercatori, alcuni di noi nascono con un affetto verso il mondo naturale incondizionato. Questo, infatti, sarebbe determinato da un fattore genetico, che noi non possiamo controllare. Durante gli studi, infatti, è stato dimostrato come le persone che curano gli animali condividano la stessa variazione del gene che produce l’ossitocina. E quindi ecco l’incredibile motivo per cui queste persone dovrebbero assolutamente avere un animale domestico. Perché amano i propri amici pelosi in modo naturale!

Gli studi condotti dagli scienziati che hanno portato a questa conclusione

I ricercatori hanno studiato il DNA di 161 studenti. A questi è stato chiesto di compilare un questionario che potesse dimostrare quanto fossero attaccati al mondo animale. Dopo aver ottenuto le risposte necessarie, i ricercatori hanno avuto un riscontro davvero interessante. I ragazzi che dimostravano un amore maggiore verso gli animali, infatti, avevano la stessa versione del gene dell’ossitocina. Dunque, pare che l’attaccamento a un amico a quattro zampe sia davvero innato. E non è l’unico studio a evidenziare ciò. Ovviamente, in alcuni casi, l’amore verso un animale dipende anche da fattori sociali, religiosi o da esperienze di vita.

