In questo modo si può combattere la stanchezza da cambio di stagione

Ormai la primavera è arrivata. Da diverse settimane ha preso piede. L’equinozio del 21 marzo è passato e anche l’orario è cambiato. La natura rinasce, i fiori sbocciano di nuovo. Il freddo e l’inverno sono alle spalle. Quest’anno in particolare ci si proietta al futuro. Un futuro più tranquillo in cui il Covid 19 sarà solo un bruttissimo ricordo.

Come tutti i passaggi, tuttavia, non è sempre semplice. Bisogna riassestare la propria vita e trovare nuovi equilibri. È facile, inoltre, sentirsi spossati e scarichi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Per fortuna in questo modo che vedremo si può combattere la stanchezza da cambio di stagione.

I motivi per cui ci si sente stanchi

I motivi per cui ci si sente stanchi, in generale, sono molteplici. Nel cambio di stagione, tuttavia, questa stanchezza tende ad acuirsi. Come mai?

Innanzitutto, una parte della responsabilità è dei neurotrasmettitori. Il cambio repentino della luce può portare ad uno squilibrio. Soprattutto la serotonina e la dopamina ne risentono. Ci si sente stressati e senza forza. Anche alcuni ormoni hanno un’impennata. Basti pensare che la primavera è la stagione degli amori. Si possono avere anche sintomi intestinali e problemi di digestione. È importante rivolgersi ad un medico per un consulto nei casi più gravi.

I rimedi sono molteplici. L’allenamento costante e una dieta equilibrata sono indispensabili in ogni caso.

In questo modo che vedremo, però, si può combattere la stanchezza da cambio di stagione.

Assumere vitamine e modificare le proprie abitudini

Per ritornare in forma in men che non si dica, bisogna assumere vitamine e cambiare le proprie abitudini.

Le vitamine, infatti, sono importantissime nella dieta. Esse aiutano il corpo a riprendersi dallo stress in maniera eccezionale. Aiutano i muscoli, le ossa e l’apparato cardio vascolare. È consigliabile, però, limitare l’uso di integratori. È preferibile scegliere le vitamine naturali che si trovano in frutta e verdura.

Risulta di importanza capitale, inoltre, cambiare le proprie abitudini. Si suggerisce di trovare un equilibrio fra la voglia di mettersi in moto e la spossatezza che si prova. Un calo nei ritmi di allenamento è fisiologico alla luce dei cambiamenti che abbiamo visto. Si può ridurre il carico degli esercizi momentaneamente. Ma senza lasciarsi trasportare da un’eccessiva indolenza. È necessario trovare il giusto equilibrio in un periodo di passaggio.