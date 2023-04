Mantiene banco il solito argomento degli ultimi mesi: inflazione e tassi di interesse. Molti analisti e addetti ai lavori preventivano un imminente inizio di una recessione economica, altri ulteriori rialzi dei tassi perchè l’infazione non ha ancora dato segnali di rientro. In verità sono queste prospettive e previsioni diametralmente opposte. Noi riteniamo che l’inflazione stia per dare segnali di rientro, e che l’economia come risulterà anche dalle trimestrali, ha subito una leggera battuta di arresto. Questo dovrebbe portare a un atterraggio morbido del’economia nei prossimi mesi, e quindi a inflazione che continua a rientrare e a tassi di interesse stabili. Ergo, il rialzo di Wall Street dovrebbe continuare.

Probabilità e serie storiche

Come insegnava Vico, la storia lascia sempre traccia, e definisce sempre le future prospettive e quello che potrebbe accadere. L’esperienza storica fa sì che i fatti e gli eventi tendano a ripetersi. In un passo delle Ecclesiaste si scrive:” tutto ciò che è stato sarà, non c’è nulla di nuovo sotto il sole”.

Come nei decenni dal 1898 ad oggi, il minimo è stato segnato quasi sempre nei primi 27 mesi, così attendevamo per quello in corso. Sembra che la stessa esperienza si sia ripetuta. Infatti, fra ottobre dello scorso anno e il marzo di quest’anno, sembrano essersi riformate le condizioni grafiche per una ripartenza pluriennale.

Torniamo al breve termine.

La giornata di ieri si è chiusa con segno contrastato. Ecco i prezzi:

Dow Jones

33.684,79

Nasdaq C.

12.031,88

S&P500

4.108,94.

Oggi sono attesi i dati sull’inflazione, e regna un certo nervosismo.

Il rialzo di Wall Street dovrebbe continuare: ecco quali sono le condizioni di breve termine

I prezzi sono arrivati sotto resistenze che hanno interrotto i rialzi nelle corse settimane. Gli oscillatori proprietari sono girati al rialzo, e si presuppone quindi la continuazione del rialzo. Cosa potrebbe far continuare questo movimento?

La tenuta in chiusura di seduta giornaliera dei seguenti livelli:

Dow Jones

33.244

Nasdaq C.

11.897

S&P 500

4.068.

