In questa città la qualità della vita è al top e si trovano case anche a 40.000 euro sul mare

Esiste una città italiana dove la qualità della vita è al top e acquistare casa è un affare. Questo centro, sul mare, è in una posizione strategica vicino ai principali centri urbani del Nord e Centro Italia.

Ogni anno il Sole 24 Ore fa una classifica delle città italiane in base alla qualità della vita. Nell’ultima classifica molte provincie dell’Emilia Romagna sono risultate ai vertici di questa classifica. Tra queste sul gradino più alto è salita Ravenna. Questa città offre molti vantaggi. Ha una qualità della vita elevata, un patrimonio storico e artistico unico, una posizione strategica vicino al mare e ai principali centri urbani del Nord-est. Soprattutto offre vantaggi a chi desidera comprare casa perché i prezzi immobiliari sono molto più convenienti rispetto alle grandi città come Bologna o Milano. Vediamo nel dettaglio perché comprare casa a Ravenna è una scelta vincente.

In questa città la qualità della vita è al top secondo una recente classifica

Secondo l’indagine sulla qualità della vita del Sole 24 Ore, Ravenna è la provincia dove i giovani (tra i 18 e i 35 anni) vivono meglio. La città si classifica al secondo posto in base alle preferenze degli over 65. Ravenna vanta un buon livello di istruzione, una ricca offerta culturale e di tempo libero, una bassa criminalità e un’ottima qualità dell’aria. È una città giovane e dinamica, sede di importanti eventi come il Ravenna Festival, il Mosaico di Notte, il Ravenna Nightmare Film Fest.

Patrimonio storico e artistico unico

Ravenna è una città che ha fatto la storia, essendo stata la capitale dell’Impero Romano d’Occidente, del Regno Ostrogoto e dell’Esarcato Bizantino. Il suo splendore si riflette nei suoi monumenti, che sono tra i più belli e meglio conservati al mondo. La città è famosa soprattutto per i suoi mosaici, che decorano otto edifici dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Tra questi spiccano la Basilica di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, il Battistero Neoniano e la Basilica di Sant’Apollinare in Classe. Qui è sepolto il Sommo poeta, Dante Alighieri, che vi morì nel 1321.

Posizione strategica vicino al mare e ai principali centri urbani

Questa città offre la possibilità di godersi il mare e la natura, grazie alla sua vicinanza alla Riviera Adriatica e al Parco del Delta del Po. Il centro emiliano dispone di un porto turistico e di diverse località balneari. Inoltre il centro è anche ben collegato ai principali centri urbani dell’Emilia Romagna, come Bologna, Ferrara, Rimini e Forlì-Cesena. Ma anche col Nord est dell’Italia come Venezia, Padova e Treviso. La città è facilmente raggiungibile in autostrada (A14), in treno (linee Bologna-Ravenna-Rimini e Ferrara-Ravenna) e in aereo (aeroporto di Forlì).

Prezzi immobiliari molto più convenienti rispetto alle grandi città

Ravenna ha anche un altro grande vantaggio, i prezzi delle case sono molto più bassi rispetto alle grandi città come Bologna o Milano. Questa è una caratteristica di moltissime provincie d’Italia, con un alta qualità della vita e un costo delle case più conveniente che nelle grandi metropoli. Secondo i dati di Immobiliare.it, a agosto 2023 il prezzo medio degli immobili residenziali in vendita a Ravenna era di 1.958 euro al metro quadro. A Bologna, invece, il prezzo medio era di 3.088 euro al metro quadro, mentre a Milano era di 4.055 euro al metro quadro.

Abitare in riva al mare anche con 40.000 euro

In questa città la vita si svolge anche in riva al mare e allora perché non acquistare una casa vicino alla spiaggia? Non è difficile trovare immobili anche con meno di 80.000 euro. Abbiamo fatto una ricerca su uno dei molti portali immobiliari, Casa.it*. Al momento della scrittura di questo articolo si poteva trovare una mansarda di 45 metri quadri a 40.000 euro in zona Porto Fuori. Sul Lido Adriano era in vendita un attico-mansarda di 40 metri quadri a 65.000 euro.

* (n.d.r. ProiezionidiBorsa riporta gratuitamente annunci riprendendoli dai siti immobiliari della zona. Rimanda a tali siti per maggiori specifiche sui contenuti degli annunci, dei quali non si assume responsabilità.)