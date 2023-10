Le azioni ENI non registravano una settimana così negativa da metà marzo del 2023. Sulla scia della discesa del petrolio, quindi, una pessima settimana per ENI che fa perdere tanti soldi ai propri azionisti. Cosa potrebbe succedere adesso alle quotazioni del cane a sei zampe. Sicuramente l’andamento del titolo sarà fortemente influenzato dall’andamento del prezzo del petrolio, ma interessanti indizi possono arrivare dall’analisi grafica delle quotazioni.

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti che coprono il titolo ENI sono praticamente quasi divisi a metà. Su 26 analisti che esprimo un rating sul titolo, infatti, 14 hanno una raccomandazioni Compra o Compra adesso, mentre gli altri 12 un giudizio Mantieni.

Anche dal punto di vista del prezzo obiettivo a un anno la situazione è abbastanza incerta. Si va, infatti, da una sottovalutazione di circa il 33% nello scenario più pessimistico, a una sopravvalutazione dell’8% circa. In media, invece, le azioni ENI risultano essere sottovalutate poco più del 16% circa.

È interessante notare che il valore contabile per azione è superiore alle attuali quotazioni. Le azioni ENI, quindi, risultano essere sottovalutate anche secondo questo parametro che tipicamente è inferiore alle quotazioni correnti.

Pessima settimana per ENI che fa perdere tanti soldi ai propri azionisti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ENI (MIL:ENI) ha chiuso la seduta del 6 ottobre a quota 14,64 €, in rialzo dell’1,39% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista, ma, come si vede dal grafico, la resistenza settimanale in area 15,472 € ha resistito molto bene alle pressioni rialziste. Per cui, dopo avere fallito il break al rialzo, le quotazioni hanno accelerato al ribasso. Tuttavia, va sottolineato che il supporto in area 14,515 € ha resistito e, quindi, al momento le azioni ENI sono sospese tra rialzo e ribasso.

Una chiusura settimanale superiore a 15,472 € potrebbe favorire una nuova ripartenza rialzista. Viceversa, una chiusura settimanale inferiore a 14,515 potrebbe favorire un’inversione di tendenza al ribasso.

Letture consigliate

