Belle case anche a 60.000 euro ad un passo da questa importante città italiana

Se lavori in una grande città italiana e vuoi acquistare una casa a buon mercato, c’è una soluzione. Vicino puoi trovare un centro urbano con case anche a 60.000 euro e una qualità della vita superiore.

Le case nelle grandi città come Milano, Roma, Bologna, Firenze e Napoli sono sempre più care e fuori dalla portata di molte famiglie. La soluzione che molti stanno adottando è di andare a vivere in città vicine e poi spostarsi nella metropoli con i mezzi pubblici o con l’auto. I vantaggi sono case a un prezzo più basso e una migliore qualità della vita, con meno stress, inquinamento e traffico. L’esempio classico è la città di Milano. Oramai nella metropoli del Nord le case hanno prezzi pazzeschi al metro quadro. Ma vicino a Milano esiste una città dove si possono trovare belle case anche a 60.000 euro.

Lodi, per molti una valida alternativa a Milano per vivere

Lodi è una città situata a 40 km da Milano, facilmente raggiungibile con il treno o con l’autostrada. Quindi per chi lavora a Milano, raggiungere la capitale del Nord da Lodi è semplice e veloce. Lodi è una città ricca di storia, arte e cultura, con un bel centro storico, una cattedrale romanica e diversi musei. Inoltre offre anche molti servizi e opportunità per i suoi abitanti, come scuole, ospedali, negozi, ristoranti, cinema e teatri.

Lodi ha un’alta qualità della vita, a partire dalla salubrità dell’aria e dagli spazi verdi. È una città molto più a misura d’uomo rispetto a Milano, dove si può vivere bene. Inoltre qui la vita costa meno che nella metropoli, a partire dalle case. Ecco perché sempre più famiglie fanno la scelta di trasferirsi qui. Ma quanto si può spendere per una casa a Lodi?

Belle case anche a 60.000 euro, prezzi impensabili per Milano

Se cerchi una casa a Lodi a meno di 60.000 euro, puoi trovare diverse soluzioni interessanti sul mercato immobiliare. Qui il valore medio per metro quadro è di circa 1.700 euro. La tipologia di immobili più numerosa sono i 3 e i 4 locali, sono invece meno numerosi i monolocali.

Abbiamo fatto una ricerca sul portale casa.it* e ipotizzato di volere acquistare un bilocale in buone condizioni. Al momento della stesura di questo articolo era in offerta un bilocale in zona Torretta a 56.000 euro. In zona Olmo era in vendita un tre locali di 98 metri quadri a 59.000 euro. Invece nel centro storico si poteva comprare un bilocale di 50 metri quadri a 59.000 euro. Naturalmente questi sono solo degli esempi.

Perché potrebbe essere una soluzione alternativa a Milano

Lodi è una città che merita di essere scoperta e considerata se cerchi una casa a buon mercato e vicina a Milano. Con meno di 60.000 euro puoi comprare una casa che soddisfi le tue aspettative e con meno di 100.000 euro puoi acquistare veramente un bell’appartamento. Molte delle piccole città cosiddette di provincia offrono occasioni inimmaginabili, come, per esempio Ferrara a 40 km da Bologna.

* (n.d.r. ProiezionidiBorsa riporta gratuitamente annunci riprendendoli dai siti immobiliari della zona. Rimanda a tali siti per maggiori specifiche sui contenuti degli annunci, dei quali non si assume responsabilità.)