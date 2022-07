Ogni anno la moda ci ripropone dei capi e delle calzature che erano di tendenza negli anni passati. Ciò succede anche per quel che riguarda il trucco e le acconciature. Pensiamo anche all’arredamento e al design. Quando delle creazioni valgono, diventano dei classici a cui ispirarsi o da riproporre in tanti campi. Per fare qualche esempio, l’eyeliner, le zeppe, i top e le borse crochet o quelle di paglia sono degli evergreen.

Per quanto riguarda l’estate 2022, le sfilate ci hanno riproposto in particolare due capi. Sono molto versatili e comodi e ogni donna dovrebbe tenerli nell’armadio. I tagli sono semplice, il tessuto morbido, che sta bene a tutte, e si passa dal monocolore alle stampe più fantasiose. Stiamo parlando del kimono e del caftano. Il bello di questi capi risiede anche nel loro uso. Si possono indossare sopra il costume oppure su un top e un pantalone. Se siamo appassionate di cucito, possiamo farne in particolare uno a casa.

Fasi preparatorie

Per iniziare, basterà munirsi di stoffa e, soprattutto, di un righello. Ecco il segreto per cucire un elegante caftano per il mare o la città in modo facile e senza cartamodello. Ora vediamo in pratica come fare. Si può scegliere il tessuto che più piace, in estate è bello quello leggero, magari in georgette. Alle misure, che adesso scopriremo, possiamo togliere o aggiungere centimetri, adattandole al nostro fisico. Questo discorso vale sia per la lunghezza che per la larghezza delle maniche.

Prendiamo la stoffa, pieghiamola in due verso di noi con la parte dritta all’interno, e misuriamo con il righello 1,5 m di larghezza e 1 m di altezza. Segniamo con un gessetto e tagliamo l’eccedenza. Rifiniamo cucendo con la macchina o a mano tutto il perimetro della stoffa, aprendola.

Ecco il segreto per cucire un elegante caftano lungo o corto per il mare e senza cartamodello

Adesso, nella parte superiore ripiegata segniamo la metà e, da una parte e dall’altra, 10 cm, per un totale di 20 cm. Dal punto centrale verso il basso misuriamo 20 cm. Adesso tagliamo solo la parte superiore della stoffa, togliendo il triangolo per la scollatura. Per lo scollo posteriore incurviamo leggermente le forbici e tagliamo un pezzetto di stoffa. Ora facciamo una cucitura a zig zag e applichiamo uno sbieco o una passamaneria a piacere sullo scollo.

Per le maniche, giriamo la stoffa dalla parte dritta e calcoliamo 20 cm di distanza dal bordo esterno. Dalla spalla scendiamo di 30 cm. Appuntiamo la stoffa con degli spilli e cuciamo in verticale per chiudere ai lati il caftano e lasciare l’apertura per le braccia. Se non siamo sicure, proviamo il nostro capo e, in caso, allarghiamo o restringiamo la manica. In pochi passaggi abbiamo realizzato a casa uno dei capi moda più belli di quest’estate, spendendo poco per farci ammirare al mare o in città.

