Nel corso degli ultimi anni, l’umanità si è trovata a dover affrontare avvenimenti epocali, che hanno cambiato radicalmente non solo i consumi, ma anche la percezione dei rapporti.

Moltissime relazioni ormai nascono, si consumano e si esauriscono interamente via chat. Più passa il tempo, più questo viene considerato la norma.

C’è un’enorme attenzione alla qualità dei contenuti che si pubblicano sui propri profili, che ormai rappresentano il biglietto da visita di qualunque individuo si affacci sul mondo. Allo stesso modo, farsi notare da una persona specifica, utilizzando lo strumento social, non è affatto scontato.

Fortunatamente, esistono almeno 3 frasi che spiazzano un uomo mandandolo completamente in tilt e funzionano alla grande. Di sicuro, sfoggiandone una al momento giusto, sarà impossibile passare nell’anonimato.

Sebbene si possa catturare l’attenzione di un uomo anche solo utilizzando lo sguardo, a volte, la realtà dei fatti non consente di incontrarsi fisicamente. L’estate poi è la stagione delle cotte e degli amori effimeri, che vanno vissuti liberamente come tali e lasciano teneri ricordi proprio perché così leggeri.

Altre volte si sente l’esigenza di continuare una relazione con una persona conosciuta in vacanza, che magari abita in un’altra regione o in un altro Paese. Se il tempo per dichiararsi all’ultimo è venuto meno, perché non provare a stuzzicare l’interesse di una persona, utilizzando le frasi giuste?

L’inconscio di qualunque soggetto si aggancia su 3 emozioni principali che sono piacere, paura e possesso, che sono i 3 ganci emotivi necessari al funzionamento di queste tecniche.

3 frasi che spiazzano un uomo mandandolo completamente in tilt, perfette anche come messaggio via chat

Un gancio emotivo si genera nel momento in cui si riesce a provocare un’emozione forte e indimenticabile, che andrà a suggestionare l’inconscio di un soggetto altro.

La prima frase potrebbe, in qualche modo, sconvolgere la vita intima e il modo in cui un uomo percepisce sé stesso. Il trucco è riuscire a trasmettere, in maniera quasi distratta, un complimento su un suo difetto. Questa tecnica creerà nella persona che la riceve delle emozioni estremante forti e coinvolgenti.

Il difetto può essere anche solo percepito, ovvero una sorta di complesso. Oppure, può essere un aspetto del fisico che per la massa è considerato un difetto e di cui l’individuo in questione potrebbe in parte vergognarsi.

Si tratta di cose come la bassa statura oppure un naso importante. Può essere anche un difetto caratteriale o del modo di porsi, di gesticolare.

Questa presa in contropiede renderà chi riesce a sferrarla una persona interessante, in grado di stravolgere le regole della maggioranza e per questo da ricordare.

Gli esperti di ipnosi suggeriscono, come seconda frase, di suscitare un’emozione esplosiva, intuendo quali sono le paure dell’altro e racchiudendole in una frase. Molti temono l’abbandono, l’indifferenza, altri la solitudine o al contrario, il mancato rispetto dei propri spazi. Qualunque sia il timore covato dall’altro, è utile parlarne, anche per difetto, anche in terza persona.

La terza frase è “Mi sento sicura quando sono con te.” Questa indurrà un uomo a cercare più assiduamente la donna che riuscirà a somministrargli questa suggestione. Infatti, un’esternazione simile innesca una serie di meccanismi, legati al senso di protezione e alla superiorità dell’ego, che per l’autostima di molti uomini sono fondamentali.

