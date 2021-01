Ci siamo abituati a tutto: computer portatili, smartphone sempre più performanti e la prossima tappa della tecnologia è la domotica. Diamo quasi tutto per scontato e non ci rendiamo conto di quanto corra l’evoluzione dell’elettronica. Non capiamo nemmeno più quanto possa influenzare la nostra vita e le nostre abitudini.

Tuttavia, con la corsa verso la modernità dobbiamo anche cambiare molte delle nostre abitudini. In particolare, le abitudini che abbiamo verso la tecnologia e i cellulari in particolare.

Negli anni ’90, con l’avvento dei primi telefonini, la carica non era un grosso problema. Avevano, infatti, facoltà molto ridotte ed eseguivano bene i compiti per cui erano nati: telefonare e mandare messaggi. Va da sé che con queste possibilità limitate la loro batteria durava molto.

Ora, non è più così e spesso ci troviamo con il telefonino senza batteria. In particolare, in pochissimi sanno l’ora perfetta per caricare lo smartphone.

Nell’abbraccio di Morfeo

Cena in famiglia, piatti da lavare, pavimento da spazzare e televisione.

Purtroppo, nemmeno la guardiamo più la televisione dopo cena, diciamo che la lasciamo in sottofondo. Ci concentriamo infatti su altro: scrolliamo Facebook, Instagram, i vari gruppi WhatsApp e le varie foto. Andiamo a dormire e mettiamo lo smartphone in carica, sperando di averlo pronto la mattina dopo. Tuttavia, proprio in questo caso commettiamo un errore: non dovremmo lasciare il telefono caricarsi per troppo tempo.

Gli esperti, infatti, ricordano che dovremmo mettere a caricare lo smartphone per massimo sei ore. D’altra parte non sarebbe nemmeno giusto per noi svegliarci una o due ore prima per staccare la spina dalla corrente. Quindi, troviamo una soluzione. Può essere che lo mettiamo a caricare verso le 23:30 o, meglio ancora, a mezzanotte. Se ci svegliamo alle 7 poco male, avremo abbondato solo di un’ora. In effetti, in pochissimi sanno l’ora perfetta per caricare lo smartphone.