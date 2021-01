Il grande pizzaiolo Gabriele Bonci ha ideato una ricetta facilissima per una pizza da fare a casa. La pizza fatta a casa è diversa dalle pizze delle pizzerie, dei forni, delle panetterie.

In casa si sperimentano nuove tecniche, si prova a cambiare qualche ingrediente o aggiungerne altri. Dopo aver capito come non commettere questo errore madornale facendo la pizza, cominciamo. Ecco la pizza Bonci, la ricetta gustosissima e facilissima da fare a casa.

Ingredienti

a) Un chilo di farina 0;

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

b) 800 millilitri di acqua fredda;

c) 40 grammi di olio evo;

d) 20 grammi di sale fino;

e) 4 grammi di lievito di birra fresco o 1 grammo di lievito di birra secco;

f) semola di grano duro;

g) passata di pomodoro;

h) 200 grammi di mozzarella fiordilatte;

i) olio evo per la salsa.

Preparazione

Prendiamo una boule capiente e ci versiamo la farina. Aggiungiamo metà della dose dell’acqua e cominciamo ad impastare: avremo un impasto morbidissimo.

Mettiamo, quindi, il lievito e versiamo l’altra metà dell’acqua. Continuiamo a impastare e non facciamo troppo caso se l’impasto si incolla alle mani o alla boule.

A questo punto, due bei cucchiai d’olio e continuiamo ad impastare. Dopodiché lasciamo l’impasto riposare per dieci minuti. Passato questo tempo, spolveriamo un grande tagliere in legno con della semola e cominciamo a dare le famose “pieghe”. In soldoni, lo tiriamo dai due lati e lo “rimescoliamo”.

Compiamo questo passaggio fino a che non vediamo che l’impasto si asciuga bene e poi lo facciamo riposare in frigorifero per almeno 24 ore. Ricordiamoci di lasciarlo nella parte bassa del frigo, dove normalmente teniamo le verdure.

Il giorno dopo vedremo che la superficie dell’impasto sarà piena di bolle, ottimo segno! Con solo le mani, stendiamo per bene l’impasto su un grande tagliere per poi metterlo in una teglia da forno.

Aggiungiamo gli ingredienti a nostra scelta (come magari il pomodoro e il fiordilatte), filo d’olio evo e accendiamo il forno di casa alla massima potenza. 15, 20 minuti e la pizza è pronta, buon appetito! Pizza Bonci, la ricetta gustosissima e facilissima da fare a casa.