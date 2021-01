La corsa è una passione comune a molte persone. I runners italiani sono così tanti che è difficile uscire di casa senza incontrarne uno. Chi abita in piccoli paesi immersi nella natura può andare a correre in boschi, sentieri di campagna o di montagna. Chi abita in città, invece, spesso non ha questa fortuna.

Ma il modo per correre in mezzo alla natura anche in città c’è! Infatti, basta andare a scovare i posti giusti. Chi corre a Torino, per esempio, ha l’imbarazzo della scelta. Tra parchi, strade che si arrampicano sulla collina e viuzze lungo i fiumi non si sa proprio cosa scegliere.

Il Team di ProiezionidiBorsa ha selezionato alcuni dei posti più belli per andare a correre. Ecco 3 posti meravigliosi dove andare a correre a Torino.

Parco Ruffini

Il Parco Ruffini si trova nel quartiere Pozzo Strada ed ha quasi cento anni. È stato infatti inaugurato il 31 dicembre 1925. All’interno del perimetro del parco ci sono infatti un palasport, uno stadio di atletica, campi da calcio, calcetto e tennis e una pista di pattinaggio.

Oltre a queste strutture si trovano anche aree per lo skateboard e giochi per bambini. I viali alberati e le diverse specie di piante presenti rendono questo parco il luogo perfetto per una corsa.

Parco della Pellerina

Il Parco della Pellerina è uno dei posti più belli di Torino. È il parco più grande della città ed è incluso nei quartieri Lucento e Parella. Il parco prende il suo nome dall’antica cascina della Pellerina. Questa è situata all’esterno del parco.

All’interno del parco, invece, ci sono moltissimi alberi e anche alcuni laghetti artificiali. Da citare anche le molte sculture moderne. Qui si trova anche la sede della Turin Marathon, ospitata nella Cascina Marchesa.

Ecco 3 posti meravigliosi dove andare a correre a Torino: il Lungo Po

Un altro posto caratteristico in cui andare a correre è il Lungo Po. Di particolare bellezza è quello che troviamo in centro. In qualunque stagione ci troviamo, fare una corsa lungo i Murazzi del Po permette di ammirare il fiume in tutti i suoi colori. E non solo: si ha anche una bellissima visuale sulla collina di Torino.