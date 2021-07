I piccoli guasti capitano spesso e non possiamo fare altro che andare dal meccanico per un controllo.

Ciò nonostante, non dimentichiamo che la tecnologia fa ogni giorno passi da gigante. Sembra incredibile ma si può vedere la natura del guasto e, a volte, lo si può riparare tramite un aggeggio e un’applicazione sul cellulare. Ovviamente questo è possibile se il guasto proviene da un errore di centralina e non per i guasti più gravi per cui è necessario il meccanico.

Il dispositivo OBD II

Questo oggetto è un dispositivo capace di collegarsi con le centraline elettroniche tramite Wi-Fi o Bluetooth. Si tratta di un sistema di diagnostica completo dell’auto che ci permette di conoscere lo stato dell’auto stessa. E di visualizzare e resettare eventuali errori di elettronica o di centralina. Per esempio se spunta la spia dell’avaria motore contrassegnata da un simbolo giallo, il dispositivo sarà capace di verificare se si tratti di un errore. Ed eventualmente di resettarlo. Così facendo, risparmieremo un po’ di soldi tra meccanico e officina, qualora si tratti di un guasto non grave o di un errore. Inoltre è un oggetto economico per la funzione che svolge e si può trovare anche online.

Questo geniale trucchetto permetterà di risparmiare soldi se abbiamo un guasto all’auto

Come anticipato, il dispositivo si collega con Wi-Fi o Bluetooth. Acquistando quello con connessione Wi-Fi sarà possibile visualizzare i dati direttamente sullo smartphone o sul computer.

Il dispositivo si inserisce nella presa che si trova in tutte le auto, solitamente posta sotto al volante, come se fosse una chiavetta. Attiviamo il Wi-Fi dell’OBD II sul nostro cellulare e apriamo l’applicazione, che sia “Torque” o “Car Scanner” o qualche altra. Sul Play Store o sull’Apple Store ce ne sono tantissime. Clicchiamo su “connetti” e vedremo comparire tutti i dati. Accendiamo l’auto e la chiavetta ci invierà tramite l’app i dati in tempo reale. È possibile vedere il contagiri, il livello dell’olio, la velocità, gli indicatori, i sensori, lo stato del motore e della sua elettronica. E possiamo correggere eventuali errori della centralina. Ecco perché questo geniale trucchetto permetterà di risparmiare soldi se abbiamo un guasto all’auto.

