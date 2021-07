Su una cosa sembra esserci un consenso molto ampio, i veicoli elettrici sono il futuro della mobilità, ma per il momento non riescono a far decollare le azioni Askoll Eva. Nell’ultimo anno, ad esempio, a fronte di un settore di riferimento che ha guadagnato il 63,3%, le quotazioni di Askoll Eva hanno perso il 36,5%.

Come conciliare in una strategia di investimento queste due indicazioni contrastanti? Cioè, da un lato un business dal futuro molto promettente e dall’altro una pessima performance borsistica?

Per gli analisti nei prossimi anni ci sarà un forte aumento delle vendite del gruppo. Il fatturato, infatti, mostra un tasso di crescita atteso significativamente superiore alla media del settore di riferimento per i prossimi anni.

Viceversa, la società ha una situazione finanziaria delicata con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso. Inoltre, durante l’ultimo anno, il trend delle revisioni del fatturato è stato chiaramente negativo; gli analisti hanno regolarmente rivisto al ribasso le previsioni di vendita.

Per l’unico analista che copre il titolo Askoll Eva il giudizio è mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 23%.

Il titolo azionario Askoll Eva (MIL:EVA) ha chiuso la seduta del 12 luglio in ribasso dello 0,88% segnando un ultimo prezzo a 1,12 euro.

Come si vede dal grafico, da alcune settimane le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range1,11 euro-1,18 euro. Solo la rottura di uno di questi due livelli in chiusura di settimana, infatti, potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

In particolare, al ribasso il titolo si dirigerebbe immediatamente verso il I obiettivo di prezzo in area 0,988 euro, su questo livello si potrebbe tornare compratori facendo scattare lo stop nel caso di chiusure settimanali inferiori a 0,988 euro. Gli obiettivi a seguire sono quelli indicati in figura.

Al rialzo, invece, il titolo potrebbe ritornare in area 2 euro.

Time frame settimanale

