I fertilizzanti che utilizziamo in giardinaggio rappresentano nutrimento per le piante poiché contengono tutte le sostanze necessarie per il terreno.

Queste sostanze fanno in modo che le piante crescano e si sviluppino sane e rigogliose.

Per vivere, le nostre piante necessitano di assorbire gli elementi nutritivi contenuti nel terreno ma, con il tempo, il suolo si impoverisce.

A questo punto i fertilizzanti diventano fondamentali perché permettono di preservare tali elementi nel terreno.

In pochi sanno che questo è il miglior fertilizzante naturale per orti e giardini

Stiamo parlando dell’humus di lombrico che ha un aspetto simile a quello del comune terriccio da giardinaggio.

Questo prodotto è sensazionale per il nostro orto perché è in grado di nutrire ottimamente le nostre piante, gli ortaggi e gli alberi da frutto.

Possiamo definirlo un prodotto completo perché, fornendo naturalmente tutti gli elementi nutritivi, non ha bisogno di ulteriori integrazioni.

Questo prodotto è del tutto biologico essendo composto da scarti vegetali e letame processati dai lombrichi.

È anche in grado di migliorare la struttura del terreno perché lo rende in poco tempo il terreno più soffice e leggero.

L’humus in effetti è particolarmente morbido, ha una colorazione tendente al marrone chiaro ed è ricco di enzimi e auxine che stimolano la crescita naturale delle piante.

Le quantità da usare sono differenti da pianta a pianta: per esempio i pomodori, le zucchine e le melanzane ne necessitano maggiormente.

Ci sono invece altre piante, come per esempio i ceci, che necessitano di un quantitativo minore.

È consigliato effettuare un intervento con l’humus durante l’inverno, un altro dopo aver coltivato gli ortaggi primaverili e prima di impiantare quelli autunnali.

Anche se è una sostanza naturale si sconsiglia di esagerare con le dosi perché potrebbero causare squilibri del suolo e danneggiare le piante.

Ulteriori informazioni

L’humus è perfetto per tutte le piante e anche per i fiori commestibili, sia per le culture in vaso che quelle in piena terra.

Questo prodotto si può cospargere in superficie o aggiungere al terreno, basterà solo garantire il giusto apporto di nutrienti alle nostre piante.

Approfondimento

Molti non lo sanno ma questo verme è utilissimo per le nostre piante e per il nostro orto