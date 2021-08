Con il rientro dalle vacanze dopo qualche giorno di recupero dell’energia necessaria e dello spirito giusto per affrontare la vita ordinaria, possiamo occuparci del nostro giardino. E pensare già a quali piante recuperare per riposizionarle in fiore la prossima primavera. Tra gli altri c’è un fiore che piace tanto alle farfalle e si tratta della zinnia. Una pianta che spesso scegliamo per abbellire e rallegrare giardini, bordure, aiuole e balconi. Esistono diverse varietà. I vivaisti ne contano almeno 20 che si caratterizzano per lunghezza dello stelo e colore dei petali. Infatti, possono sfumare dall’arancio al rosso, al lilla, giallo, crema e viola. Il periodo adatto per raccogliere i semi e serbarli per la prossima primavera va proprio dalla fine dell’estate all’inizio dell’autunno.

Ecco come recuperare i semi di questa pianta che piace alle farfalle per la prossima primavera

I vivaisti consigliano di lasciar essiccare i semi direttamente sugli steli e all’esposizione diretta del sole. Questa procedura che rispetta molto il naturale decorso della natura consente di evitare la formazione di muffe. Monitoriamo la fisiologica decadenza del fiore e non appena li vediamo ben secchi sia nei petali che nella parte centrale, possiamo raccogliere i semi. Recidiamo i fiori e lasciamo asciugare ancora all’aria aperta. Successivamente conserviamo i semi in barattoli di vetro o in sacchetti di carta per alimenti e conserviamo in luogo asciutto e al buio. È importante per evitare la formazione di muffe. In questa fase non dobbiamo sfregarli o sgretolarli tra le mani.

In primavera

Il prossimo anno, in primavera possiamo recuperare i semi. È questo il momento in cui possiamo sfregare con le mani e ricavare i semi e spargere direttamente nel terreno, seguendo la decorazione che desideriamo. Ed ecco come recuperare i semi di questa pianta che piace alle farfalle per la prossima primavera. Si tratta di un fiore facile da coltivare e abbastanza resistente perché ama molto il caldo e resiste alle alte temperature.

Consigli utili

La zinnia gradisce l’esposizione diretta del sole ma mal sopporta i ristagni idrici e il freddo. Quindi a fine stagione estiva per evitare muoiano del tutto, non ci rimane che recidere i fiori e conservare i semi presenti all’interno. Questo fiore di per sé molto semplice attira molto le farfalle e molti insetti impollinatori. Infatti, può essere seminato anche in piccoli orti. Intanto per avere inflorescenze diverse in autunno possiamo seminare in questo periodo altri tipi di fiori.