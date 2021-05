Mantenere l’orto richiede tanto lavoro e cure costanti, ripagate dalla soddisfazione di vedere i nostri prodotti crescere pian piano per poi portarli sulle nostre tavole.

Questo è il periodo giusto per notare i primi risultati della fatica fatta negli scorsi mesi, ovviamente bisogna fare attenzione agli animaletti che troviamo nell’orto.

Molti non lo sanno ma questo verme è utilissimo per le nostre piante e per il nostro orto, avremo una bella sorpresa scoprendolo.

Lombrichi

Insospettatamente, sono dei vermi incredibilmente preziosi, infatti se li troviamo nel nostro terreno è senz’altro buon segno.

I lombrichi non fanno altro che scavare, mantenendo soffice il terreno, in questo modo aprono piccole gallerie favorendo la circolazione di aria, radici e acqua.

Questi piccoli animaletti si nutrono di resti vegetali, trasformandoli in humus, un misto di elementi assimilabili molto bene dalle piante.

Per questa ragione dobbiamo favorire la loro presenza nell’orto, volendo possiamo persino allevarli per poi apportare nutrimento alle nostre piante.

Favoriamo la loro presenza

La cosa principale per averli nel nostro territorio è disturbarli il meno possibile, cosa che facciamo spesso quando ariamo il terreno.

Dobbiamo procedere sempre con molta cautela, la pacciamatura, oltre a coprire il terreno, ci aiuta a far prosperare questi piccoli animali.

Questo perché amano stare al coperto, in ambiente particolarmente umido e si nutrono di resti vegetali.

È fortemente sconsigliato l’utilizzo di prodotti chimici perché oltre ad interferire inevitabilmente con i cicli naturali, possono risultare velenosi per queste forme di vita

Per permettere ai lombrichi di prosperare possiamo realizzare una lettiera, ricca di resti vegetali oppure di letame animale, con un costante livello di alta umidità.

Pian piano li vedremo moltiplicarsi sempre di più, producendo intanto i loro preziosi escrementi, formando una polvere preziosissima utile per avere raccolti sani e abbondanti.

Molti non lo sanno ma questo verme è utilissimo per le nostre piante e per il nostro orto, non ci resta altro che verificare!

Approfondimento

