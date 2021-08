Quando a inizio giugno ci siamo occupati del titolo Cembre avevamo evidenziato come le quotazioni fossero compresse all’interno del trading range 22,7-24,5 euro da tre mesi senza che riuscissero a prendere una decisa tendenza.

Come previsto, il movimento direzionale ha avuto inizio, ma non è quello di lungo periodo che stiamo aspettando per un investimento di medio termine. Le quotazioni, infatti, sono andate a sondare nuovamente la parte inferiore del trading range prima di ripartire al rialzo. Ancora una volta, però, la resistenza in aera 24,5 euro sta resistendo alla pressione rialzista. Ancora una volta, quindi, ci si ritrova di fronte al dilemma della tenuta o meno del trading range.

Solo una decisa chiusura settimanale superiore a 24,5 euro potrebbe fare definitivamente esplodere al rialzo le quotazioni del titolo. Da notare che per ben due settimane consecutive lo Swing indicator ha dato un segnale di acquisto.

Va notato che la difficoltà di superare area 24,5 euro è da attribuire anche al fatto che sul time frame mensile area 24,6 euro rappresenta una forte resistenza (II obiettivo di prezzo). Chiaramente questa cosa da molta forza ai ribassisti. Per essere sicuri che il rialzo sia veramente partito, quindi, sarebbe meglio attendere anche una chiusura mensile superiore a 24,6 euro.

A questo punto, quindi, solo una chiusura esterna a uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo gli obiettivi sul settimanale sono quelli indicati in figura. Ricordiamo sempre che al raggiungimento del III obiettivo di prezzo ci si aspetta una pausa del rialzo con relativa presa di beneficio prima di un eventuale, possibile, nuovo rialzo. Quindi, il rialzo delle azioni Cembre potrebbe continuare per un altro 20% prima di una salutare pausa. Al ribasso, invece, il titolo potrebbe tornare in area 20 euro.

La valutazione del titolo è abbastanza contraddittoria in quanto indicatori diversi danno risultati differenti.

Prima di concludere facciamo notare come la società distribuisca un dividendo con un rendimento molto interessante che negli ultimi anni si è sempre mantenuto tra il 3% e il 4%.

Il rialzo delle azioni Cembre potrebbe continuare per un altro 20% prima di una salutare pausa: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Cembre (MIB:CMB) ha chiuso la seduta del 2 giugno in rialzo dello 0,43% rispetto alla seduta precedente, a quota 23,5 euro.

Time frame settimanale