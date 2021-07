Avere una pianta di limone è forse il desiderio di molte persone poiché i suoi colori e il suo profumo rendono il giardino più vivace. Effettivamente non solo è bella da vedere ma è utile contro un fastidioso insetto. Quanto al limone sappiamo bene le innumerevoli e importanti proprietà che contiene, motivo per cui avere una pianta è sempre un’ottima decisione. Specialmente avere una pianta di limone sana e rigogliosa.

A tal proposito consigliamo la lettura di questo articolo per scoprire quale concime naturale dare alla pianta di limone per farla crescere in tutto il suo splendore. Oggi proponiamo due soluzioni, collegate tra loro, per far crescere una pianta di limone.

Partiamo dal seme

Se volessimo far nascere una pianta di limone partiamo dal seme e il segreto per accelerare le tempistiche è quello di togliergli la pellicina esterna con le pinzette. Dopo di che, privo di involucro, lo adagiamo sopra un tovagliolo di carta che posizioneremo all’interno di un contenitore di plastica. Spruzziamo dell’acqua su di un tovagliolo in modo da inumidirlo e copriamo il seme con un altro strato di carta. Spruzziamo il tutto nuovamente con acqua. Chiudiamo con il coperchio e poniamo il contenitore in una zona dove c’è abbastanza luce ma non ai raggi diretti del sole.

Dopo aver atteso 15 giorni, prendiamo i semi germogliati e li mettiamo dentro al vaso (un seme per vaso) facendo un foro nel terriccio profondo almeno 1 cm. Il seme deve essere messo con la radice posta verso il basso. Copriamo con altro terriccio e spruzziamo con abbondante acqua.

Per avere una pianta di limone sana e rigogliosa basta questo facile trucchetto

Se vogliamo ottenere pianta di limone sana e rigogliosa, ma anche produttiva basta questo facile trucchetto: l’innesto. Per fare l’innesto sulla pianta nata da seme però dobbiamo aspettare che raggiunga il metro di altezza. Inoltre il diametro dello stelo principale deve essere maggiore di 1 cm. Facendo l’innesto avremo qualità di limoni più pregiati e un florido fogliame.