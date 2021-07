Il colesterolo cattivo oltre i 130 mg/dl potrebbe essere rischioso per la salute del cuore. Per questo motivo è bene rivolgersi al proprio medico per cercare di ridurlo. In questo senso l’alimentazione e lo sport sono essenziali per ridurre il colesterolo LDL e al contempo per aumentare quello buono.

Facciamo attenzione anche al valore dei trigliceridi, ossia quella parte di grassi contenuti non solo nel cibo che ingeriamo ma anche nell’organismo. Conoscere il valore dei trigliceridi è altrettanto importante per evitare l’insorgenza di problemi cardiovascolari futuri.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non a caso i livelli di colesterolo totale e quelli dei trigliceridi camminano di pari passo poiché sono entrambi importanti per la salute del nostro cuore.

L’alimentazione

Come anticipato, il regime alimentare è essenziale per aiutare il nostro corpo e quello che dobbiamo fare è evitare cibi ricchi di zuccheri e grassi. Facciamo scorta di prodotti salutari e freschi come la frutta e la verdura, prediligiamo pesce azzurro e carne bianca.

Anche l’attività fisica è di fondamentale importanza e basterà anche un’ora di camminata a passo svelto per notare dei benefici.

In pochi lo usano ma questo ortaggio è il migliore contro colesterolo cattivo e trigliceridi alti

Secondo un autorevole studio, optare per prodotti a basso apporto calorico e ricchi di proprietà nutrizionali è già un passo avanti. Secondo gli esperti, in pochi lo usano ma questo ortaggio è il migliore contro colesterolo cattivo e trigliceridi alti: il sedano.

Il sedano è un vero e proprio toccasana per la salute del cuore: riduce colesterolo LDL, trigliceridi e aiuta a regolare la pressione arteriosa. Infatti è indicato anche per i soggetti che soffrono di ipertensione. Non solo, il sedano è utile anche contro i problemi intestinali poiché il suo elevato contenuto di fibre favorisce una corretta evacuazione.

È necessario consumare il sedano cotto a vapore oppure crudo come spuntino pomeridiano o anche prima dei pasti principali. Inoltre si può aggiungere nelle ministre di verdure e nelle insalate e andrebbe consumato entro 5 giorni.

Il cuore ringrazierà se coltiviamo il sedano

Cosa c’è di più utile che coltivare il sedano? Basteranno solo dei pochi e semplici passaggi. Utilizziamo vasi profondi, innaffiamo ogni giorno e concimiamo il terreno ogni tanto con sostanze nutritive ricche di azoto.