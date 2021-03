In casa, la pulizia delle nostre stoviglie è all’ordine del giorno, che abbiamo o meno le lavastoviglie.

Bisogna ammettere che la lavastoviglie è una grossa comodità e spesso ne dotiamo la nostra cucina.

Grazie al suo utilizzo risparmiamo tanto tempo. Soprattutto quando ci risparmia il lavaggio piatti a fine giornata, quando siamo stanchi.

Questo elettrodomestico, però, richiede anche cura e pulizia al fine di evitare di dover nuovamente lavare a mano le nostre stoviglie.

In pochi sanno che per avere piatti brillanti basta questo semplice prodotto

Stiamo parlando dell’aceto di vino bianco, ottimo sia per eliminare il calcare che gli odori.

Basteranno alcune gocce di aceto, su un qualunque panno a disposizione e passarlo all’interno della nostra lavastoviglie.

Dopo qualche minuto di attesa, basterà risciacquare e asciugare.

Se vogliamo eliminare tutti i germi, facendo una pulizia più profonda, dovremo semplicemente versare un litro di aceto sul fondo della lavastoviglie.

Impostando la temperatura più elevata, e magari aggiungendo circa un bicchiere di succo di limone, faremo un lavaggio a vuoto.

Una volta concluso, la nostra lavastoviglie sarà igienizzata e profumata!

Inoltre, chi vuole può provare a sostituire il brillantante per lavastoviglie con l’aceto, inserendolo nell’apposita sezione della vaschetta.

Il risultato di brillantezza delle stoviglie in questo modo sarà sicuramente ottimo.

Detersivo per i piatti fai-da-te

Si può utilizzare l’aceto di vino anche semplicemente per lavare i piatti a mano in cucina, creando un detersivo per i piatti fai-da-te!

Basterà prendere uno spruzzino vuoto. Versarci all’interno due parti di acqua, uno di succo di limone e un’altra parte di aceto di vino bianco.

Mescoliamo con forza in modo che il composto diventi omogeneo e così il nostro detersivo sarà pronto.

Vedremo i risultati, i nostri piatti saranno igienizzati e sgrassati!

